Corona Vaccination: कोरोना वायरस को रोकने के लिए सरकार पूरी कोशिश में लगी हुई है। इस महामारी को काबू करने के लिए वैक्सीनेशन अभियान के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ऐसे में केंद्र का पूरा ध्यान टीकाकरण पर है। कोविड के तीसरी लहर की चेतावनी से पहले 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाना जरूरी है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियम में बड़ा बदलाव कर दिया है। जनता की सहूलियत के लिए ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट की शुरुआत की है। हालांकि सुविधा का लाभ सिर्फ सरकारी वैक्सीनेशन केंद्रों पर उठाया जा सकेगा।

सरकार के इस फैसले से उन्हें बेहद फायदा होगा, जिन्हें रजिस्ट्रेशन कराने में तकलीफ हो रही है। यहां रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद वैक्सीन के लिए स्लॉट नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार के फैसले पर इस सुविधा का उपयोग किया जाएगा। 18 से 44 साल के लिए ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट को खोलने का फैसला राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर है। जिससे टीके की बर्बादी नहीं हो और लाभार्थियों को समय पर डोज लग सके।

मंत्रालय ने कहा है कि 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए केवल ऑनलाइन अपॉइंटमेट की सुविधा से टीकाकरण सेंट्रर्स पर भीड़भाड़ नहीं हुई है। राज्यों द्वारा दिए गए सुझावों के तहत केंद्र सरकार ने अब कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनसाइन पंजीकरण की सुविधा देने का निर्णय लिया है।

On-site registration & appointment is now being enabled for the 18-44 years age group on CoWIN. However, this feature is being enabled only for Government #COVID Vaccination Centers (CVCs), at the present moment in time: Union Ministry of Health and Family Welfare

— ANI (@ANI) May 24, 2021