नई दिल्ली Corona Vaccine in India । देश में कोरोना वैक्सीन तैयार करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है और सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से तैयार की जा रही कोविशील्ड वैक्सीन को जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया अगले दो सप्ताह में कोविशील्ड वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अल्पाई कर सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदर पूनावाला ने शनिवार को कहा कि देश में जल्द ही कोरोना वैक्सीन आएगी, अब इसमें देरी की संभावना नहीं है। आदर पूनावाला ने कहा कि कोविशील्ड वैक्सीन के ट्रायल में नतीजे अच्छे आ रहे हैं। पूनावाला ने कहा कि कोविशील्ड वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत के लिए जल्द ही आवेदन दिया जाएगा। इसका मतलब है कि वैक्सीन निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है।

Vaccine will be distributed initially in India, then we will look at the COVAX countries which are mainly in Africa. The UK & European markets are being taken care of by AstraZeneca & Oxford. Our priority is India & COVAX countries: Adar Poonawalla, CEO, Serum Institute of India pic.twitter.com/yE9IAG3TyP

सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदर पूनावाला ने साफ किया है वैक्सीन के ट्रायल के दौरान एक भी केस को अस्पताल में भर्ती करने की स्थिति नहीं आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीरम इंस्टिट्यूट के दौरे पर पूनावाला ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ वैक्सीन को लेकर शनिवार को विस्तृत चर्चा हुई। आदर पूनावाला ने कहा कि सीरम इंस्टिट्यूट ने पुणे में सबसे बड़ा संयंत्र बनाया है और मंडरी में नया कैंपस बनाया है।

PM is extremely knowledgable now on vaccines & vaccine production. We were amazed at what he already knew. There was very little to explain to him, except for going into detail on different variable vaccines & the challenges that they may face ahead: Serum Institute of India CEO pic.twitter.com/CuSDw3njhv

