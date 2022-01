देश में कोरोना वायरस और ओमिक्रोन के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि के बीच राज्य सरकारों ने विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के साथ तत्काल आधार पर स्कूल-कॉलेज बंद का आदेश जारी किया है। वहीं कई प्रदेशों में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू लग लागू हो गया है।

इन राज्यों में स्कूल-कॉलेज बंद

महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गोवा, हरियाणा और तेलंगाना में ओमिक्रोन के बढ़ते मामले के कारण स्कूल और कॉलेज बंद करने का फैसला किया है। कई प्रदेशों ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं के कारण 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए स्कूल खुले हैं।

स्कूल परिसर में टीकाकरण अभियान

राज्य सरकारों ने स्कूल परिसर में टीकाकरण अभियान शुरू किया है। जिससे अधिक से अधिक बच्चों के आसानी से वैक्सीन लग सके। सीबीएसई, सीआईएससीई और स्टेट बोर्ड ने स्कूलों को सलाह दी है कि वे अभिभावक को अपने बच्चों को टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित करें। इधर कई उच्च शिक्षा संस्थान आईआईटी गुवाहाटी, खड़गपुर और एआईटी हमीरपुर में कोविड मामले सामने आए है।

महाराष्ट्र में प्रतिबंधों पर संशोधन

वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कोविड 19 प्रतिबंधों पर संशोधन किया है। राज्य में 10 जनवरी से रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। ब्यूटी सैलून को बाल काटने वाले सैलून के साथ समूहीकृत किया जाएगा। 50 प्रतिशक क्षमता के साथ खुला रहने दिया जाएगा। जिम 50 प्रतिशत क्षमता खुल सकेंगे। केवल वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके इन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।

Maharashtra govt revised #COVID19 restrictions

Beauty saloons shall be grouped with hair cutting Saloons & shall be allowed to remain open with 50% capacity. Gyms are allowed to remain open with 50% capacity. Only fully vaccinated persons shall be allowed to use these services https://t.co/FytZcI5euR

