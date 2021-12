Omicron Update : महाराष्ट्र में कोरोना के नये वायरस का प्रसार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को प्रदेश में एक दिन में ओमिक्रोन के 8 और संक्रमित मरीज मिले। इनमें से 7 पॉजिटिव मामले मुंबई के हैं और 1 मरीज वसई विरार का है। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या 28 पहुंच चुकी है। वैसे, इनमें से 9 मरीजों की आरटी-पीसीआर टेस्ट निगेटिव आने के बाद उन्हें छुट्टी भी दे दी गई है। नये मामलों के साथ अब भारत में अबतक कोरोना के ओमिक्रोन वेरिएंट के 53 नये मामले सामने आ चुके हैं।

8 more patients found infected with #Omicron in the state. Out of these 7 are from Mumbai & 1 patient is from Vasai Virar. Till date, a total of 28 patients infected with Omicron have been reported in the state. Out of these, 9 have been discharged after negative RT-PCR test. pic.twitter.com/AptIVHMk8h

— ANI (@ANI) December 14, 2021