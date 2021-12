देश में कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन ने चिंता बढ़ा दी है। केंद्र और राज्य सरकार तीसरी लहर को रोकने के लिए अलर्ट मोड़ पर आ गई है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की थीं। वहीं आज (शुक्रवार) स्वास्थ्य मंत्रालय ने मीडिया ब्रीफिंग की। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि इस समय भारत के 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 358 ऑमिक्रोन मामले सामने आए हैं। इनमें से 114 मरीज ठीक हो गए हैं।

89 प्रतिशत व्यस्क को लगी एक डोज

उन्होंने कहा कि देश की 89 प्रतिशत वयस्क आबादी को वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी है। 61 प्रतिशत वयस्क आबादी को वैक्सीन की दोनों खुराक मिल गई हैं। भूषण ने कहा, '183 ऑमिक्रॉन मामलों का विश्लेषण किया गया है। जिसमें पता चला कि 121 ने विदेश की यात्रा की थी। 44 विदेश नहीं गए थे, लेकिन ज्यादातर के कॉन्टैक्ट ने यात्रा की थी। 183 में से 87 लोगों ने कोविड की दोनों वैक्सीन ली थी।

The top five states with the highest number of active cases, at the moment, are Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu, West Bengal and Karnataka: Union Health Secretary Rajesh Bhushan on COVID19 pic.twitter.com/G0fwBQ95f2

कोविड मामले में बढ़ोतरी

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि विश्व में चौथी बार कोविड मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। कोरोना वायरस केस फिर से रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। 23 दिसंबर को दुनिया में एक दिन में 9,64,000 मामले दर्ज किए गए। यूरोप, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका में लगातार केस बढ़ रहे हैं। वहीं भारत में पिछले 2 सप्ताह से प्रतिदिन नए मामले लगभग 7000 हैं।

The world is witnessing the fourth surge & and the overall positivity is 6.1%. Therefore, we have to be on guard and we can't afford to slacken: Union Health Secretary Rajesh Bhushan on COVID19 pic.twitter.com/5nQRt93SqA

— ANI (@ANI) December 24, 2021