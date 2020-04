नई दिल्‍ली। देश में कोरोना वायरस से निपटने और लॉकडाउन की स्थिति को लेकर स्‍वास्‍थ्‍य और गृह मंत्रालय ने संयुक्‍त प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया। इस मौके पर संयुक्‍त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान 693 नए कोरेाना वायरस के मामले सामने आए हैं। इससे भारत में मामलों की कुल संख्या बढ़कर 4067 हो गई है, जिसमें से 1445 मामले तब्‍लीगी जमात से संबंधित हैं। पुरुषों में 76 प्रतिशत और महिलाओं में 24 प्रतिशत नए मामले सामने आए हैं। उन्‍होंने कहा कि COVID-19 से अब तक 109 लोगों की मौत हुई है। कल कोरोना से 30 लोगों की जान चली गई। 60 साल से अधिक आयु के लोगों में 63 फीसद मौतें हुई हैं, 40 से 60 वर्ष की आयु वर्ग में 30 फीसद और 7 फीसद 40 वर्ष से कम आयु में 7 फीसद है।

We have allowed the use of Hydroxychloroquine for healthcare workers dealing with #COVID19 patients or high risk contacts of the patients though there is limited evidence of its efficacy. There is not sufficient evidence to use it at community level: Lav Aggrawal, Health Ministry pic.twitter.com/8rcZnGGR0e

— ANI (@ANI) April 6, 2020