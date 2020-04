Coronavirus: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1813 नए मामले सामने आए हैं और 71 लोगों की इससे मौत हुई है। 24 घंटों के अंदर हुई मौतों में अब तक का ये देश में सबसे बड़ा आंकड़ा है। कल की तुलना में आज कोरोना के नए मामलों में भी बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 31787 हो गई है, इसमें से 7797 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है और देश में अभी 22982 कोरोना के एक्टिव केस हैं। पूरे देश में कोरोना से एक हजार से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और यह संख्या अब कुल 1008 हो गई है। वहीं, राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में कोरोना वायरस (COVID-19) के 29 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में मरीजों की संख्या 2393 हो गई है और 53 लोगों की मौत हो गई है। 781 लोग एब तक ठीक हो चुके हैं।

There are 2115 positive cases in the state right now. Out of these, 477 have been discharged after making complete recovery. 36 people have died due to #COVID19. There are 1602 active cases in the state: Principal Secretary (Health) Amit Mohan Prasad pic.twitter.com/skZqwx2wmg

— ANI UP (@ANINewsUP) April 29, 2020