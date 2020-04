coronavirus: कोरोना वायरस के खौफ के चलते देशभर में दिनों लॉकडाउन और कई जगहों पर कर्फ्यू लगा हुआ है। इसके संदिग्ध लोगों को क्वारंटाइन में रखा जा रहा है और इस वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए सभी तरह के उपाय किए जा रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन की वजह से कई लोग जहां पर थे वहीं पर फंस कर रह गए। ऐसे में क्वारंटाइन का एक अनोखा मामला पश्चिम बंगाल से आया है।

WB: An elderly man from Nabadwip in Nadia Dist has quarantined himself on a river boat, says, "I had fever after visit to a relative's place in Habibpur. Villagers here didn't allow me to enter the village. On doctor's advice to quarantine for 14days, I took shelter on the boat" pic.twitter.com/NTHH3jxNzD

— ANI (@ANI) April 2, 2020