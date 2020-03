Coronavirus: हीराबेन मोदी ने कर्मवीरों का हस्तियों ने बढ़ाया हौंसला, देखें वीडियो

Coronavirus: कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में देश एकजुट होकर घरों में सूर्योदय से लेकर रात तक घरों में कैद होकर रहा है। इसके साथ जैसे ही घड़ी में पांच बजे हिंदुस्तानियों ने कोरोना के खिलाफ जारी जंग में ताली बजाई, थाली बजाई और शंख ध्वनि की। पीएम मोदी की कोरोना के खिलाफ जंग में देश की कई नामचीन हस्तियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर पीएम मोदी की मां ने शाम 5 बजे थाली बजाकर अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रहे लोगों के प्रति आभार जताया।

#WATCH Gujarat: Mother of Prime Minister Narendra Modi, Heeraben clangs utensil at her residence to express gratitude to those providing essential services amid #CoronavirusPandemic. pic.twitter.com/ipaI1yOtoB — ANI (@ANI) March 22, 2020

अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन ने थाली बजाकर कोरोना के जोखिम के बाच अपनी सेवा दे रहे लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। भाजपा अध्‍यक्ष जेपी नड्डा ने अपने परिवार के साथ थालियां बजाकर इस जानलेवा वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे लोगों की हौसला आफजाई की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पूरे परिवार के साथ बीमारी के खिलाफ लड़ाई में रात दिन जुटे हुए लोगों का तालियां बजाकर अभिनंदन किया।

#WATCH Delhi: Defence Minister Rajnath participates in the exercise called by PM Modi to express gratitude to those providing essential services amid #CoronavirusPandemic. pic.twitter.com/hEokJqwDrV — ANI (@ANI) March 22, 2020

#WATCH Delhi: BJP National President JP Nadda rings a bell at his residence to express gratitude to those providing essential services amid #CoronavirusPandemic. pic.twitter.com/0tTC5091oF — ANI (@ANI) March 22, 2020

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने परिवार के सभी सदस्‍यों के साथ घंटी बजाते हुए जरूरी सेवाएं मुहैया करा रहे कर्मवीरों का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने घंटी बजाकर कोरोना से लड़ाई लड़ रहे लोगों का अभिनंदन किया।

महाराष्‍ट्र में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपनी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले और परिवार के अन्‍य सदस्‍यों के साथ मिलकर ताली बजाते हुए कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे चिकित्‍साकर्मियों और समाजसेवियों का हौसला बढ़ाया।ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने थाली बजाकर आभार जताया।

#WATCH Maharashtra: NCP chief Sharad Pawar and his daughter and MP Supriya Sule, along with others, participate in the exercise called by Prime Minister Narendra Modi to express gratitude to those providing essential services amid #CoronavirusPandemic. pic.twitter.com/9KtPLWdNCM — ANI (@ANI) March 22, 2020

#WATCH Delhi: Union Minister Prakash Javadekar rings a bell to express gratitude to those providing essential services amid #CoronavirusPandemic. pic.twitter.com/PMGHotLT1u — ANI (@ANI) March 22, 2020

#WATCH Delhi: Lok Sabha speaker Om Birla participates in the exercise called by PM Modi to express gratitude to those providing essential services amid #CoronavirusPandemic. pic.twitter.com/NwnCyDHoLG — ANI (@ANI) March 22, 2020

#WATCH President Ram Nath Kovind and his family claps to express gratitude to those providing essential services amid #CoronavirusPandemic. pic.twitter.com/ZSQyXbYMGq — ANI (@ANI) March 22, 2020

#WATCH Vice President M Venkaiah Naidu and his wife clap to express gratitude to those providing essential services amid #CoronavirusPandemic. pic.twitter.com/8VWuq29rfg — ANI (@ANI) March 22, 2020

#WATCH Odisha Chief Minister Naveen Patnaik claps and clags a plate to express gratitude to those providing essential services amid #CoronavirusPandemic. pic.twitter.com/pBDxNTxrhW — ANI (@ANI) March 22, 2020

Posted By: Yogendra Sharma