नई दिल्‍ली। देश में कोरोना वायरस से निपटने और लॉकडाउन की स्थिति को लेकर सोमवार को स्‍वास्‍थ्‍य और गृह मंत्रालय ने संयुक्‍त प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया। इस मौके पर स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के संयुक्‍त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि कोरोना वायरस से पीड़ि‍त 2546 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं और कल से 1553 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कुल मामले बढ़कर 17,265 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से36 मौत भी दर्ज की गई हैं। केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री हर्षवर्धन ने राजीव गांधी स्‍पेशियलिटी का दौरा किया और विपरीत परिस्थितियों मे काम कर रहे स्‍वास्‍थ्‍य कर्मियों के योगदान की प्रशंसा की। देश में अब 7.5 दिनों में कोरोना के मामले दोगुने हो रहे हैं, इससे पहले कोरोना के मामले 3.5 दिनों में ही दोगुने हो रहे थे। देश के 59 जिलों में पिछले 14 दिनों में कोरोना का एक भी केस नहीं आए हैं।

India's doubling rate before the lockdown was 3.4 days, it has now improved to 7.5 days. As per data on April 19, in 18 states, the rate is better than the national average: Lav Agarwal, Joint Secretary, Health Ministry https://t.co/YC4sZJ4Lk8

उन्‍होंने कहा कि पुदुचेरी में माहे, कर्नाटक में कोडागु और उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में पिछले 28 दिनों में COVID19 का कोई भी नया मामला दर्ज नहीं हुआ है। पिछले 14 दिनों में जिन जिलों में कोरोना का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है, उनकी संख्या बढ़कर अब 59 हो गई है। गोवा अब COVID-19 मुक्त हो चुका है।

आइसीएमआर के रतन गंगा खेडकर ने कहा कि रैपिड टेस्ट का उपयोग निगरानी के लिए किया जाता है, किसी एक शख्स की टेस्टिंग के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता है। पश्चिम बंगाल से आरटी-पीसीआर किट काम नहीं करने की शिकायत मिली है। उसे दूर करने की कोशिश की जा रही हैं।

#WATCH "We have received a grievance that In West Bengal, RTPCR kits are not working properly. These kits are US FDA approved & have good standards, only thing is they should be stored under 20 degrees temperature, otherwise, results may not be correct": R Gangakhedkar, ICMR pic.twitter.com/wQponrqUXy

— ANI (@ANI) April 20, 2020