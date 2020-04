Coronavirus: केंद्र सरकार के द्वारा दी गई कारोबारी छूट को देखते हुए अब राज्य सरकारें भी इस दिशा में आगे बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्फ्यू में सोमवार से चार घंटे की छूट देने का एलान किया है। इससे पहले सरकार ने तीन घंटे की छूट का एलान किया था ,जो सुबह साढ़े पांच बजे से लेकर 7 बजे तक थी।

इस छूट में सरकार का यह मकसद था कि जनसाधारण और वृद्ध लोग सुबह के समय सैर कर सकें। अब सरकार ने इस छूट को बढ़ाने का फैसला किया है और इस अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाएगा और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा की कर्फ्यू के दौरान मिली छूट में दुकानों पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा न हो।

The state government has also decided to give relaxation in curfew for four hours instead of the existing three hours from Monday. This would not only ensure social distancing but also minimum crowding in the shops: Himachal Pradesh Chief Minister's Office https://t.co/Alz2S2dtgN

— ANI (@ANI) April 25, 2020