Coronavirus आज इन्सानों का सबसे बड़ा दुश्मन बना गया है, लेकिन इस महामारी के कारण कुछ ऐसी चीजें भी हुई हैं, जिसकी कल्पना अब तक किसी ने नहीं की थी। Coronavirus रोकने के लिए लॉकडाउन का ऐलान हुआ और इसका नतीजा यह रहा कि कई देशों में प्रदूषण रिकॉर्ड स्तर पर नीचे आ चुका है। भारत में भी ऐसा ही हुआ है। कई शहरों की आबोहवा साफ हो गई है। पंजाब के शहरों से हिमाचल प्रदेश के पहाड़ साफ-साफ दिखाई देना लगे। गंगा के साथ ही यमुना जैसी नदी के पानी की गुणवत्ता भी सुधर गई है। जानिए ऐसे ही बदलावों के बारे में -

देश के 90 शहरों में घटा प्रदूषण: लॉकडाउन के कारण देश के 90 शहरों की हवा सुधर गई है। सरकार द्वारा संचालित सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (सफर) के अनुसार, कोरोना वायरस प्रकोप के कारण किए गए उपायों से दिल्ली में पीएम 2.5 में 30 फीसद की गिरावट आई है।

साफ हो गया यमुना का पानी: लॉकडाउन से राजधानी दिल्ली में सभी कुछ बंद है जिससे यमुना का पानी काफी हद तक साफ हो गया। पहले यमुना के पानी को गंदे नाले की पानी की तरह देखने वाले इतनी स्वच्छ देखकर हैरान है।

पंजाब से दिखने लगे हिमाचल के पहाड़: प्रदूषण में कमी का ही असर है कि पंजाब से शहरों से हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियां साफ दिखाने देने लगी हैं। 4 अप्रैल को जालंधर और चंडीगढ़ में लोग छतों पर खड़े होकर इन पहाड़ियों को देखने लगे। खासतौर पर जालंंधर में यह कौतूहल का विषय बन गया। लोगों का कहना है कि उन्होंने ऐसा नजारा पहली बार देखा है। (विस्तार से पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

नजर आया पुलिस को अलग ही चेहरा: लॉकडाउन के दौरान पुलिस के काम की सबदूर तारीफ हुई। इस दौरान जो वीडियो और फोटो आए, उन्होंने भी पुलिस की छवि बदलने का काम किया। लोगों को जागरूक बनाने के लिए पुलिस वालों ने जगह-जगह गाने गाए, वहीं भूखों को खाना भी खिलाया। कहीं पुलिसकर्मियों ने कोरोना वायरस वाला हेलमेट पहना, तो कहीं यमराज बनकर अलर्ट रहने को कहा।

Modern problems, modern solutions!

Officers and staff of Dattawadi Police Station took to singing, to raise awareness about ❤️#coronavirus

We request you to stay at home while we continue to reach out to you through various methods. #Seva+ @CMOMaharashtra @AnilDeshmukhNCP pic.twitter.com/XfqRGw0IwW

— PUNE POLICE (@PuneCityPolice) March 30, 2020