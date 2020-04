नई दिल्‍ली। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के रतन गंगाखेडकर के मुताबिक चीन में हुए रिसर्च के अनुसार यह पाया गया कि कोरोना वायरस चमगादड़ों में पाया जाता है, लेकिन वह सिर्फ चमगादड़ों का ही वायरस होता है और यह इंसानों में नहीं आ सकता है। चमगादड़ से यह पैंगोलिन में ट्रांसफर हो सकता है। पैंगोलिन के जरिए यह मनुष्यों में हस्‍तांतरित हुआ होगा। उन्‍होंने बताया कि हमने निगरानी भी की, जिससे हमें पता चला कि चमगादड़ दो प्रकार के होते हैं, जिनमें कोरोना वायरस पाया जाता है लेकिन वो मनुष्यों को प्रभावित करने की क्षमता नहीं रखते हैं। वह इंसान में नहीं आ सकता है। यह दुर्लभ घटना है। चमगादड़ों से इंसान में कोरोना वायरस के आने की घटना हजार साल में एकाध बार हो जाए तो भी यही बहुत बड़ी बात है।

ICMR के मुताबिक, चमगादड़ के वायरस में ऐसा उत्‍परिवर्तन विकसित हुआ जिससे उसमें इंसान के अंदर जाने क्षमता पैदा हुई। वह ऐसा विषाणु बन गया होगा जो इंसानों में आकर बीमार करने में सक्षम हो गया हो। इस बात की जानकारी देश में कोरोना वायरस से निपटने और लॉकडाउन की स्थिति को लेकर बुधवार को स्‍वास्‍थ्‍य और गृह मंत्रालय की संयुक्‍त प्रेस कांफ्रेंस में दी गई।

We also conducted surveillance, in which we found that there are two types of bats, and they carried #Coronavirus which was not capable of affecting humans. It's rare, maybe once in 1000 years that it gets transmitted from bats to humans: Raman Gangakhedkar, ICMR) (2/2) https://t.co/vcWnrEjqo5

