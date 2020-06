Coronavirus India Updates: कोरोना वायरस का कहर देश में बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटों में तो देश में Covid-19 संक्रमितों के रिकॉर्ड 11458 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 386 लोगों ने जान गंवाई। इस तरह देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख के पार हो गया, वैसे पिछले कुछ दिनों से इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक संक्रमितों की संख्या 308993 हो चुकी हैं। इनमें से 154330 मरीज ठीक होकर घरों को लौट चुके हैं जबकि 145779 एक्टिव केस है। इस महामारी की वजह से देश में अभी तक 8884 लोग जान गंवा चुके हैं। वैसे अच्छी बात यह है कि 49.47 प्रतिशत लोग स्वस्थ्य हो चुके हैं। शुक्रवार को भारत में संक्रमितों के 11458 नए मामले सामने आए जो देश में एक दिन की संख्या के हिसाब से रिकॉर्ड है।

महाराष्ट्र में शुक्रवार को संक्रमितों के 3439 नए मामले सामने आने के साथ ही प्रदेश में यह आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया। अब तक इस राज्य में 101141 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं।

India crosses 3 lakh mark as it reports the highest single-day spike of 11,458 new #COVID19 cases; total cases rise to 308993; 386 deaths in the last 24 hours. There are 145779 active cases, 154330 cured/discharged/migrated & 8884 deaths in the country so far: Ministry of Health pic.twitter.com/BL5k2J3dbE

— ANI (@ANI) June 13, 2020