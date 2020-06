Coronavirus India Updates: भारत में कोरोना वायरस के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इनकी संख्या में रोज इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 9971 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 287 लोगों ने जान भी गंवाई। देश में इस समय 120406 एक्टिव केस हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में संक्रमितों की कुल संख्या 246628 हो गई है। वेसे इस समय देश में कोरोना के एक्टिव केस 120406 हैं जबकि 119292 लोग इस बीमारी से उबरकर ठीक हो चुके हैं। इस संक्रमण की वजह से अभी तक देश में 6929 लोगों की मौत हुई है।

महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित:

महाराष्ट्र में भारत में कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। इस संक्रमण की वजह से महाराष्ट्र में अब तक 2969 लोगों की मौत हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में इस राज्य में 120 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 82968 है जिनमें से 37390 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। इस तरह महाराष्ट्र में इस समय 42609 एक्टिव केस है जबकि 2969 लोगों की मौत हुई है। इस राज्य में 537124 नमूनों की जांच हुई। महाराष्ट्र में भी मुंबई इस वायरस की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा और वहां 1577 मरीजों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में Covid-19 के मरीजों के स्वस्थ्य होने की दर 45.06 और जबकि मृत्युदर 3.57 दर है।

दुनिया में कोरोना संक्रमितों के मामलों में भारत अब पांचवें स्थान पर पहुंच गया। अब सिर्फ अमेरिका, ब्राजील, रूस और ग्रेट ब्रिटेन ही उससे आगे है।

India reports the highest single-day spike of 9971 new #COVID19 cases; 287 deaths in the last 24 hours. Total number of cases in the country now at 246628, including 120406 active cases, 119293 cured/discharged/migrated and 6929 deaths: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/x1YQDTqWPb

— ANI (@ANI) June 7, 2020