CoronaVirus Lockdown: एयरलाइन कंपनियों ने की मजेदार बातें, सोशल मीडिया पर तेजी से हुई ट्रेंड

CoronaVirus Lockdown: कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन की ये स्थिति सभी लोगों पर भारी पड़ रही है। लॉकडाउन का समय काटे नहीं कट रहा। साथ ही कोरोना की चिंताजनक स्थिति से अलग लोग माहौल हल्का करने के लिए जोक्स, वीडियो, मैसेज भी शेयर कर रहे हैं। ऐसा ही मामला तब सामने आया जब एयरलाइंस कंपनियां ट्विटर के जरिए एक-दूसरे बात करने लगी और उनकी ये बातचीत ट्विटर पर ट्रेंड कर गई। इन कंपनियों के बीच वैसी ही बात हुई जैसे दो दोस्तों के बीच होती है और यूजर्स इसे काफी पसंद कर रहे हैं। इस बातचीत में इंडिगो एयरलाइंस, एयर विस्तारा, एयर एशिया इंडिया, स्पाइसजेट और यहां तक की दिल्ली एयरपोर्ट भी शामिल हो गया।

दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण के कारण इस समय घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद हैं। खाली समय और कोरोना की चिंताजनक स्थिति से माहौल को हलका करने के इरादे से विमानन कंपनियों ने आपस में ट्विटर पर बात की। इस बातचीत की शुरुआत इंडिगो एयरलाइन के ट्वीट के साथ शुरू हुई। इसमें इंडिगो ने लिखा - एयर विस्तारा.. हमने सुना है कि इन दिनों ऊंचे नहीं उड़ रहे।

सके जवाब में एयर विस्तारा ने लिखा- नहीं इंडिगो.. इन दिनों जमीन पर रहना ही सबसे बढ़िया है। इस समय उड़ान भरना समझदारी भरा फैसला नहीं है। इसके साथ एयर विस्तारा ने गो एयर से भी सवाल पूछा कि तुम कैसे हो।

No 😌 @IndiGo6E, these days being on-ground is a wonderful thing. Flying would not be the ‘smart’ choice, what say @goairlinesindia? #StayingParkedStayingSafe — Vistara (@airvistara) April 10, 2020

एयर विस्तारा के इस सवाल के जवाब में गो एयर ने लिखा - बिल्कुल सही कहा। इस समय घर पर रहना ही सबसे सुरक्षित है। जब तक सब लोग हवाई यात्राएं शुरू नहीं करते, तब तक हम इंतजार कर सकते हैं। सही कहा न एयर एशिया।

Totally, @airvistara! Staying home is the safe feeling! We can hardly wait till everyone takes to the skies, coz at the moment it's not like #NowEveryoneCanFly right, @AirAsiaIndian? #StayingParkedStayingSafe — GoAir (@goairlinesindia) April 10, 2020

एयर एशिया इंडिया ने गो एयर के सवाल का जवाब देते हुए लिखा - गो एयर तुम सही कह रहे हो। फिलहाल घर पर रहना ही सबसे सही और मस्त होगा। स्पाइस जेट सही कहा न..?

Absolutely @goairlinesindia, for now though, staying at home is the Red. Hot. Spicy thing to do! Isn't that right @flyspicejet?! #StayingParkedStayingSafe — AirAsia India (@AirAsiaIndian) April 10, 2020

स्पाइस जेट ने तुरंत इसका जवाब देते हुए लिखा - यह जानकर अच्छा लगा कि हमारे रंग की तरह हमारे विचार भी मिलते हैं। पक्षी को पिंजरे से उड़े हुए थोड़ा समय हो गया है, लेकिन बेहतर कल के लिए हम सब ऐसा कर रहे हैं। इससे हमें खुशी है। इस जवाब के साथ स्पाइस जेट ने दिल्ली एयरपोर्ट को टैग किया।

@AirAsiaIndian, good to know our thoughts match, like our colours! Been a while since this bird flew out of her cage. But we’re happy creating a safer tomorrow, today! Right @DelhiAirport?#StayingParkedStayingSafe — SpiceJet (@flyspicejet) April 10, 2020

इस पर दिल्ली एयर पोर्ट ने चारों एयरलाइनों को टैग करते हुए अपने जवाब में लिखा - आप सभी एयरलाइंस से सहमत। भारत का आसमान जल्द ही आपके रंगों से रंगीन नजर आएगा। लेकिन फिलहाल हमें मुस्कुराने की वजह देने के लिए धन्यवाद। आसमान में साथ और जमीन पर भी साथ। फिलहाल पार्किंग में रहो, सुरक्षित रहो।

Agree with you @IndiGo6E @airvistara @goairlinesindia @AirAsiaIndian @flyspicejet, the Indian skies will be coloured with you soon but for now thanks for giving us a reason to smile! Together in the skies, and together on ground too! #WorkFromHub #StayingParkedStayingSafe — Delhi Airport (@DelhiAirport) April 10, 2020

एयरलाइंस कंपनियों की ये रोचक और मजेदार बातचीत जल्द ही ट्विटर पर ट्रेंड कर गई और ढेरों यूजर्स ने इस पर अपने कमेंट भी लिखे। कई यूजर्स ने इस दौरान एयर इंडिया को भी याद किया, जिसने इस महामारी के समय में हजारों लोगों को कई देशों से एयर लिफ्ट करने का काम किया। फिलहाल बता दें कि देशव्यापी लॉकडाउन के कारण सभी तरह व्यावसायिक उड़ानों पर 14 अप्रैल 2020 तक के लिए रोक लगी हुई है।

