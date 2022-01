देश में कोरोना संक्रमण भले ही तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अभी गंभीर मरीजों की संख्या काफी कम है। कोरोना संक्रमित मरीजों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करने की नौबत नहीं आ रही है। बहुत ऐसे मरीज है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। देश में फिलहाल जो कोरोना संक्रमित मामले निकल रहे हैं, उनमें कई केस ऐसे भी हैं, जिनमें कोरोना संक्रमण के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे मरीजों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन में बदलाव किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन के तहत हल्के और बिना लक्षण वाले कोविड-19 के मरीज़ों के होम आइसोलेशन के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए।

Patients under home isolation will stand discharged & end isolation after at least 7 days have passed from testing positive & no fever for 3 successive days. There is no need for re-testing after the home isolation period is over: Union Health Ministry pic.twitter.com/ZjIj5zDp2B

— ANI (@ANI) January 5, 2022