कोरोना वायरस रूपी महामारी से भारत समेत पूरी दुनिया मजबूती से लड़ कही है। भारत में 21 दिन का लॉकडाउन है, जिसका सख्सी से पालन कवाया जा रहा है। हालांकि कोरोना वायसर पॉजिटिव के लगातार केस सामने आ रहे हैं। अब तक 700 से ज्यादा पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। अच्छी खबर यह भी है कि 44 लोगों को इस संक्रमण से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। सरकारें पूरी तरह मुस्तैद है। आम जनता घरों से बाहर नहीं निकले, लेकिन जरूरत की चीजें भी पहुंचते रहे। इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। पढ़िए देश-दुनिका में कोरोना वायरस से जुड़ी बड़ी बातें -

पूर्वी दिल्लीः दिल्ली में लॉकडाउन का पांचवा दिन। बहुत ज़रूरी काम से ही लोग बाहर निकल रहे हैं।

महाराष्ट्र से आगे निकला केरल: भारत में कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में केरल महाराष्टर से आगे निकल गया है। बीते 24 घटों में केरल में 11 नए केस सामने आए हैं। केरल में कुल मरीजों की संख्या 137 हो गई है, जबकि महाराष्ट्र में 130 मरीज सामने आ चुके हैं।

बिहार में हुए कुल 9 मरीज: आरएमआरआई के निदेशक डॉ प्रदीप दास ने जानकारी दी है कि गुरुवार को जिन दो कोरोना संदिग्ध की रिपोर्ट सस्पेक्टेड थी उसे कंफर्मेशन कर लिया गया है और दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है यह दोनों मरीज आईडीएच में भर्ती है। जानकारी के अनुसार खेमनीचक स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती पूर्व में एम्स में मरे कोरोना पॉजिटिव युवक के संपर्क में आए एक और अस्पताल कर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है दूसरी पॉजिटिव रिपोर्ट सिवान निवासी एक युवक की आई है जो दुबई से लौटा था।

पीएम से पत्रकारों को विशेष बीमा योजना में शामिल करने का अनुरोध: मान्यता प्राप्त पत्रकारों के संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मीडियाकर्मियों को कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा घोषित विशेष बीमा योजना में शामिल करने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखे गए पत्र में प्रेस एसोसिएशन ने कहा कि महामारी के खिलाफ संघर्ष में पत्रकार भी अपना योगदान दे रहे हैं।

दिल्ली के उप्र भवन में बना कंट्रोल रूम: नई दिल्ली स्थित उत्तर प्रदेश भवन में कोरोना वायरस कोविड-19 के चलते देश भर में किए लॉकडाउन के मद्देनजर कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। यह कंट्रोल रूम सातों दिन 24 घंटे कार्य करेगा। सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक उत्तर प्रदेश का कोई भी निवासी किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर कंट्रोल रूम के इन नंबरों 011-26110151, 9313434088 पर संपर्क कर सकेगा। वॉट्सएप से भी समस्या बता सकते हैं।



यात्रा प्रतिबंध समाप्त होने के बाद लौट सकते हैं भारतीय छात्र: फिलीपींस में फंसे सैकड़ों भारतीय छात्र यात्रा प्रतिबंध समाप्त होने के बाद स्वदेश रवाना हो सकते हैं। मनीला में भारतीय दूतावास ने गुरुवार को परेशान नागरिकों को हर संभव सहायता मुहैया कराने का भरोसा दिया है। दूतावास ने कहा है कि छात्रों से लगातार संपर्क बना हुआ है। इलाके में दुकानें खुली हैं। भारतीय रेस्तरां सेवा के लिए तैयार हैं। (प्रेट्र)

It's unfortunate that during these testing times when they are doing duty on roads risking their lives , a few countrymen treat them as biggest enemy. #RespectPolice

They are working for your safety #COVID2019 pic.twitter.com/uVphk2XCUi

— Pankaj Nain IPS (@ipspankajnain) March 27, 2020