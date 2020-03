coronavirus: तब्‍लीगी जमात का दिल्ली स्थित निजामुद्दीन मर्कज देश में कोरोना वायरस के नए केंद्र के तौर पर उभरकर सामने आया है। यहां जमात में हिस्सा लेने आए लोगों के जरिए देश के तमाम हिस्सों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने दो टूक कहा कि यह वक्त खामियां ढूंढने का नहीं, बल्कि हालात को नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठाने का है।

With respect to the Nizamuddin area, we all need to understand and appreciate that this is not the time to do fault finding. What is important for us is to take action as per our containment process in whatever areas we find a case: Lav Aggarwal, Joint Secretary, Health Ministry pic.twitter.com/gO2QJP4Wpq

