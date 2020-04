Coronavirus: देश में कोरेाना वायरस से निपटने और लॉकडाउन का लेकर गृह और स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय की संयुक्‍त प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया गया। स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के संयुक्‍त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि कोरोना वायरस के मरीजों की संख्‍या 29435 हो गई है। अब 21631 सक्रिय केस है और 6865 मरीज स्वस्थ्य हो चुके हैं। अब तक 17 जिलों में 28 दिनों से कोई नया मामला सामने नहीं आया है। कोरोना वायरस के डबलिंग (दोगुना) होने की दर 10.2 दिन हो गई है।

Plasma therapy isn't a proven therapy. It's still in experimental stage, right now ICMR is doing it as an experiment to identify&do additional understanding of this therapy. Till it's approved no one should use it,it'll be harmful to patient&illegal: Lav Aggarwal, Health Ministry pic.twitter.com/MFjgpWyb25

