नई दिल्‍ली। कोरोना वायरस से निपटने और लॉकडाउन के दौरान स्थितियों को काबू में करने के लिए मंगलवार को स्‍वास्‍थ्‍य और गृह मंत्रालय की संयुक्‍त प्रेस कांफ्रेंस की गई। इस अवसर पर चेयरमैन ने कहा कि http://covidwarriors.gov.in एक मास्टर डाटा बेस है, जिसमें हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स और वलंटियर्स शामिल हैं। अब तक इसमें 1 करोड़ 24 लाख मानव संसाधनों की विस्तृत जानकारी आ गई हैं। इसमें जिला और राज्य स्तरीय कॉर्डिनेटर्स के नंबर और उनकी जानकारी शामिल है। कुछ इंडिविज्युल लेवल का डाटा सिर्फ जिला मजिस्ट्रेट और म्युनिसिपल बॉडीज़ और स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारीयों के लिए रहेगा बाकी जो डाटा है वो पब्लिक डोमेन में है वह सभी लोगों के लिए उपलब्ध होगा।

It is a new disease, in the last 3 and half months science has progressed & developed PCR tests, 5 vaccines have gone into human trial phase out of 70 vaccine candidates. It has never happened before in case of any other disease: R Gangakhedkar, ICMR #COVID19 pic.twitter.com/tuECCqRpnn

— ANI (@ANI) April 21, 2020