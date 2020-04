नई दिल्‍ली। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में धीरे धीरे विजय मिलती नजर आ रही है। देश के 23 राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 54 जिलों में पिछले 14 दिनों में कोरोना के संक्रमण का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के अनुसार, राहत की बात यह भी है कि अब संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्‍या में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अब तक लगभग 14.19 फीसद यानी 2,231 मरीज कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं।

Historical data across the world show that there is not a big percentage of asymptomatic persons testing #COVID19 positive. It's important for us to be aware of this challenge. High risk asymptomatic persons are part of sampling criteria. We test & monitor them: Health Ministry pic.twitter.com/WFwi88KIOl

— ANI (@ANI) April 19, 2020