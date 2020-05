Coronavirus update 5 May: मंगलवार को देश में कोरोना का कहर बरपा। पूरे देश भर में 111 मौत की खबरें आईं, इनमें अकेले गुजरात में ही 49 लोगों की मौत हुई। देश में ढाई हजार से अधिक नए संक्रमण के केस सामने आए और अब देश में संक्रमण का आंकड़ा 47 हजार पार हो गया है। पिछले चार दिनों से लगातार दो हजार से ज्यादा नए मामले मिल रहे हैं। महाराष्‍ट्र व गुजरात के हालात चिंताजनक बने हुए हैं। महाराष्ट्र में 984 नए मामले सामने आए। यहां 15 हजार से अधिक संक्रमित हो चुके हैं। तमिलनाडु में लगातार दूसरे दिन पांच सौ से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए। इसके अलावा महाराष्ट्र में 34, मध्य प्रदेश में 10, बंगाल में सात, राजस्थान में पांच, पंजाब और तमिलनाडु में दो-दो और आंध्र प्रदेश व कर्नाटक में भी एक-एक मौत हुई है।

देश में कोरोना के हालात

कुल मौतें 1,597

कुल संक्रमित 47,721

स्वस्थ हुए 12,738

देश में कुल संक्रमितों की संख्‍या राज्‍यवार देखें

राज्य संक्रमित

महाराष्ट्र - 15,524

गुजरात - 6,245

दिल्ली - 5,104

तमिलनाडु - 4,058

राजस्थान - 3,127

मध्य प्रदेश - 3,014

उत्तर प्रदेश - 2,766

आंध्र प्रदेश - 1,717

तेलंगाना - 1,085

बंगाल - 1,344

पंजाब - 1,464

जम्मू-कश्मीर - 714

कर्नाटक - 659

बिहार - 529

हरियाणा - 548

केरल - 503

ओडिशा - 175

झारखंड - 123

चंडीगढ़ - 115

उत्तराखंड - 62

छत्तीसगढ़ - 58

हिमाचल प्रदेश - 42

असम - 42

अंडमान-निकोबार -33

लद्दाख - 41

त्रिपुरा - 29

मेघालय -12

पुडुचेरी - 9

गोवा - 7

मणिपुर - 2

मिजोरम - 1

अरुणाचल -1

महाराष्ट्र में 984 नए केस, अब तक 617 की मौत

महाराष्ट्र में 984 नए केस मिले हैं, जिसमें डाटा क्लीनिंग में मिले 143 मामले शामिल हैं। मुंबई में 635 नए मामले इसमें शामिल हैं। राज्य में संक्रमितों की संख्या 15,525 हो गई है, जबकि अब तक 617 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में अब तक 9,945 लोग संक्रमित हुए हैं और 387 लोगों की मौत हुई है।

गुजरात में 441 केस मिले, एक दिन में 49 ने दम तोड़ा

गुजरात में भी लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को भी 441 नए मामले मिले और संक्रमितों की संख्या 6,245 हो गई। कर्नाटक में 67 नए मामले सामने आए हैं और संक्रमितों का आंकड़ा 1,717 हो गया है। दो दिन बाद केरल में भी तीन नए केस मिले हैं और कुल संक्रमित 503 हो गए हैं। हालांकि राज्य में एक्टिव केस 37 ही है।

दिल्ली में 206 नए केस, अब तक 5 हजार से ज्यादा संक्रमित

दिल्ली में 206 नए मामले सामने आए हैं और संक्रमितों की संख्या 5,104 हो गई है। हालांकि, अच्छी बात ये है कि पिछले तीन दिनों से राजधानी में एक भी मौत नहीं हुई है।

तमिलनाडु में हालात बिगड़े

तमिलनाडु में हालत गंभीर होती जा रही है। लगातार दूसरे पांच सौ से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। मंगलवार को 508 नए मामले मिले और संक्रमितों का आंकड़ा चार हजार को पार कर 4,058 पहुंच गया।

पंजाब में 219 नए केस, अब तक 1500 हुए संक्रमित

पंजाब में भी लगातार संक्रमितों की संख्या में तेज वृद्धि हो रही है। 219 नए मामले सामने आए और संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,464 हो गई। चंडीगढ़ में 13 नए केस मिले हैं और अब तक कोरोना पॉजिटिव मिले मामलों की संख्या 115 हो गई है। जम्मू-कश्मीर में 15 नए मामले मिले हैं और संख्या 714 हो गई है।

राजस्थान में 66 मामले बढ़े, अब तक 3 हजार से अधिक पॉजिटिव

राजस्थान में 66 नए केस मिले हैं और संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,127 हो गई है। मध्य प्रदेश में 54 नए मामले सामने आए हैं और 3,014 संक्रमित हो गए हैं। हरियाणा में भी 31 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में संक्रमितों की संख्या 548 हो गई है। बंगाल में भी 85 नए मामले सामने आए हैं और संक्रमितों की संख्या 1,344 हो गई है।

“While the world fights COVID, some people are spreading deadly viruses such as terrorism, fake news & doctored videos to divide communities and countries.

But let's focus on positives. What we can do together to help world fight this health crisis.”

PM Modi at the NAM Summit pic.twitter.com/Xf5XAuwoxm

— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) May 5, 2020