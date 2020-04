CoronaVirus Update: स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया अपडेट, देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति नहीं

CoronaVirus Update: देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, बावजूद इसके ये महामारी कम्यूनिटी ट्रांसमिशन स्टेज तक नहीं पहुंची है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस महामारी कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्तर पर नहीं पहुंचा है।

स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के संयुक्‍त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि भारत में पिछले 24 घंटों में करीब 900 नए मामले सामने आए हैं जबकि 37 लोगों की मौत हुई हैं। वहीं पॉजिटिव केस की कुल संख्या भी 7 हजार के करीब तक पहुंच गई है.. हालांकि इनमें 6 हजार से ज्यादा सक्रिय मामले हैं, जबकि शेष ठीक होकर घर लौट गए हैं। कुल मौत का आंकड़ा भी 200 को पार कर गया है। लेकिन बड़ी बात ये है कि स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि देश में कोरोना वायरस महामारी कम्‍युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज तक नहीं पहुंची है। लोगों की सतर्कता ही इसे बचा सकती है।

No community transmission in the country yet, no need to panic; But remain aware and alert: Ministry of Health on COVID19 https://t.co/r2z5FBMSEM — ANI (@ANI) April 10, 2020

देश में कोरोना की स्थिति को लेकर स्‍वास्‍थ्‍य, वि‍देश और गृह मंत्रालय की संयुक्‍त प्रेस कांफ्रेंस हुई। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि पिछले 24 घंटों में 16 हजार से ज्यादा टेस्ट किए गए, जिनमें केवल 2 फीसदी मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। परीक्षण के लिए 146 सरकारी प्रयोगशालाओं में और 67 निजी प्रयोगशालाओं में टेस्‍ट करने की मंजूरी दी गई।

गृह मंत्रालय के लॉकडाउन पर निर्देश

केंद्रीय गृह मंत्रालय की संयुक्‍त सचिव पुण्‍य सलिला श्रीवास्‍तव ने बताया कि अप्रैल में कई त्योहार हैं। ऐसे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लॉकडाउन को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए हैं। इसे लेकर सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखा गया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा अधिकारियों के साथ भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा चौकस कर दी गई है। खासकर जिन क्षेत्रों में फेंसिंग नहीं है वहां कोई भी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट नहीं होने दिया जाएगा।

कई देश भारत से दवा मांग रहे

विदेश मंत्रालय के एएस और समन्वयक COVID-19 दम्‍मू रवि ने बताया कि दुनिया के कई देशों ने भारत से हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन दवा भेजने की गुजारिश की है। वे कई बार रिमाइंडर भेज रहे हैं। ऐसे में हमने अपनी जरूरत और दवा के स्टॉक के आधार पर फैसला कर रहे हैं। मंत्रियों के समूह ने हाल ही में कुछ दवाओं के निर्यात का फैसला किया था।

A lot of requests on Hydroxychloroquine were already there. Several countries have made requests for this particular item and taking into view the domestic necessities and keeping a sufficient buffer for our own requirement...: Dammu Ravi, AS & Coordinator [COVID-19], MEA (1/2) pic.twitter.com/MEyGCeLR9y — ANI (@ANI) April 10, 2020

लव अग्रवाल ने बताया कि देश में हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन दवा की आवश्यकता एक करोड़ टेबलेट की है, जबकि देश में 3.28 करोड़ टेबलेट उपलब्ध हैं। ऐसे में कुछ अतिरिक्‍त दवाओं के निर्यात का फैसला लिया गया है।

We have a domestic requirement of 1 crore hydroxychloroquine tablets while we have 3.28 crore hydroxychloroquine tablets available now: Lav Agrawal, Joint Secretary, Ministry of Health pic.twitter.com/tzFdyflQul — ANI (@ANI) April 10, 2020

उन्होंने विदेशों से भारतीयों को निकालने को लेकर बताया कि हमारे दूतावास विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों के संपर्क में हैं। इसके लिए हमने कोविड कंट्रोल रूम बनाया है और हम लोगों से लगातार संपर्क में हैं। भारत सरकार अब तक 20473 नागरिकों को निकाल चुकी है।

Posted By: Rahul Vavikar