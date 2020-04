Coronavirus Updates: 24 घंटों में कोरोना के 1718 मामले आए सामने, डबलिंग दर बढ़कर हुई 11 दिन

Coronavirus Updates: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1718 नए मामले सामने आए हैं और इसकी वजह से 67 लोगों की मौत हो गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 33050 हो गई है, जबकि रिकवरी दर 25.19 फीसद है और इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यह एक सकारात्मक संकेत है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में पिछले 24 घंटे में 630 लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 78 लोगों की मौत में ऐसे केस रहे हैं जिन्हें और भी कई बीमारियां थीं। देश का अब डबलिंग दर बढ़कर 11 दिन हो गई है। देश में अब तक कोरोना की वजह से 1074 लोगों की जान जा चुकी है। उन्‍होंने बताया कि जहां तक टेस्टिंग प्रोटोकॉल की बात है हम केवल RT-PCR टेस्ट ही कर रहे हैं।

As far as testing and treatment protocol is concerned we have to use RTP-CR test only: Lav Agrawal, Joint Secy, Health Ministry on COVID19 pic.twitter.com/kRbg6wFCT1 — ANI (@ANI) April 30, 2020

गृह मंत्रालय की प्रवक्ता और संयुक्‍त सचिव पुण्‍य सलिला श्रीवास्‍तव ने कहा कि दूसरे राज्यों में जाने वाले लोगों की स्क्रीनिंग होगी, बस में सोशल डिस्टैंसिंग का ख्याल रखा जाएगा और बस की सैनिटाइजेशन होगी। गंतव्य पर पहुंचने पर हेल्थ चेकअप होगा। कोई लक्षण न मिलने पर 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन किया जाएगा और इसके साथ समय-समय पर स्वास्थ्य का परीक्षण होगा।

As of now, the directives are to use buses: Punya Salila Srivastava, Joint Secretary, Ministry of Home Affairs (MHA) on if Centre is considering proposal by many State Govts for running special trains to transport stranded people like students & migrant labourers pic.twitter.com/L3yDtPeKZq — ANI (@ANI) April 30, 2020

राजस्थान में गुरुवार को कोरोना वायरस के 118 नए मामले सामने आए हैं । जोधपुर में 83, जयपुर में 21, अजमेर में 4, चित्तौड़गढ़ में 3, कोटा और टोंक में 2, अलवर, बारां और धौलपुर में एक-एक मामलों का पता चला हैं इसके साथ ही 3 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में मरीजों की संख्या बढ़कर 2556 हो गई है और अब तक इस बीमारी से 58 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 836 लोग ठीक हो चुके हैं। नोएडा पुलिस कमिश्नर ने जिला अस्पताल के स्टाफ को PPE किट का वितरण किया। कमिश्नर आलोक सिंह ने कहा कि ये सभी कोरोना वॉरियर्स है जो अस्पताल में सैनिटाइजेशन प्रक्रिया को सुनिश्चित करते हैं। साथ ही भविष्य में भी ये व्यवस्था की जा रही है कि ये सुविधा हमेशा इनके पास रहें।

People will have to undergo necessary medical screening before boarding the buses for Uttar Pradesh. 100 buses have left Madhya Pradesh to bring back people to Uttar Pradesh & we are sending people to Madhya Pradesh in 40 buses: Additional Chief Secretary (Home) Awanish Awasthi https://t.co/Xo76isHqJj — ANI UP (@ANINewsUP) April 30, 2020

बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि, बिहार स्वास्थ्य विभाग ने कुछ जिलों में कोरोना के लिए लोगों की स्क्रीनिंग के लिए डोर-टू-डोर अभियान चलाया, जिसमें अपेक्षाकृत अधिक तादात में मामले सामने आए हैं। डोर-टू-डोर स्क्रीनिंग से उन जिलों में अधिक मामलों की पहचान हुई है।बोंगाईगांव जिले से चार और कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। असम में रोगियों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है। इनमें से 29 को छुट्टी दी गई है और 1 की मौत हो चुकी है। अस्पताल में 11 लोगों का इलाज जारी है। असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने यह जानकारी दी है।

