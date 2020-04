#9bje9minutes : देश में संडे की रात 9 बजे 'दिवाली'मनी। कोरोना से लड़ाई में पूरा देश एकजुट होकर आगे आया और इस संकट के अंधेरे से निपटने के लिए हर घर ने अपने हिस्‍से के उजाले का योगदान दिया। समय से पहले अपनी तरह की इस अनूठी दिवाली का पूरा देश साक्षी बना। हर घर में रोशनी और हर आंगन में उजियारा दमक उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर देश ने यह विशेष आयोजन किया।

रविवार की रात जैसे ही घड़ी में नौ बजे, हर घर, आंगन, बालकनी, चौबारे दीये अचानक दीयों की रोशनी से झिलमिला उठे। जहां दीये नहीं थे, वहां टार्च या मोबाइल की फ्लैश लाइट की रोशनी थी लेकिन इन नौ मिनटों के लिए अंधेरा नदारद हो गया। इस सप्‍ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में सभी से अपील की थी कि वे 5 अप्रैल, संडे की रात 9 बजे घर की सारी लाइटें बंद कर दें और दीये जलाएं। यह कोरोना संकट के दौर में राष्‍ट्र की एकता को परिभाषित करने का एक उत्‍तम संकेत होगा। लोग इस आयोजन को लेकर बहुत उत्‍साहित थे और बेसब्री से संडे की रात का इंतज़ार कर रहे थे। आखिर, वह पल आया और देश ने अलग ही देख तरह की दिवाली देखी।

Tamil Nadu: Residents of a society in Chennai Central have turned off lights of their houses, following the call by PM Modi to switch off all lights of houses today at 9 PM for 9 minutes&just light a candle, 'diya' or mobile's flashlight, to mark the fight against #Coronavirus. pic.twitter.com/c1O7oU0ewf

