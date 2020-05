देश में इस वक्त कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन किया गया है। तीसरे लॉकडाउन की अवधि सरकार ने 17 मई तक बढ़ा दी है। हालांकि इस बार सरकार ने कई रियायतें भी जारी की हैं। इसमें शादी समारोह का आयोजन करने की भी तय शर्तों के साथ छूट दी गई है। इस बीच कानपुर में रविवार को एक शादी समारोह का आयोजन हुआ जिसमें दूल्हा-दुल्हन ने न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग Social Distancing का पालन किया, बल्कि उन्होंने शादी के दौरान पूरे समय खुद भी फेस शील्ड और मास्क लगाए रखा। इस शादी समारोह का आयोजन एक गुरुद्वारे में हुआ। बता दें की हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गईं हैं, इसके मुताबिक शादी के आयोजन में 50 से ज्यादा लोग एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं।

दूल्हे ने कही यह बात

लॉकडाउन की सख्ती के बीच शादी करने वाले दूल्हे गर्वित नारंग का कहना है कि 'हमारी शादी की तारीख पहले से तय थी और इस वजह से हमने शादी के लिए कानपुर के डीएम और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की मदद ली।' गर्वित ने कहा कि 'शादी समारोह के दौरान सभी तरह की सावधानियां बरती गईं थी। यहां तक की वरमाला को भी सैनिटाइज किया गया है। समारोह में शामिल हुए सभी लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। मेहमानों ने भी मास्क और फेस शील्ड पहन रखी थी।'

A couple tied the knot wearing masks and face shields at a Gurudwara in Kanpur yesterday, in view of #COVID19 pandemic. As per the guidelines of Ministry of Home Affairs (MHA), gathering of not more than 50 persons is allowed at wedding functions. pic.twitter.com/CnmJUQ1xEH

— ANI UP (@ANINewsUP) May 10, 2020