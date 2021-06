भारत बायोटेक के टीके कोवैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DGCI) की मंजूरी मिल सकती है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने मंगलवार को कोवैक्सीन के थर्ड फेज के क्लिनिकल ट्रायल की समीक्षा की। कंपनी ने तीसरे चरण के क्लीनिकल ट्रायल का डेटा सरकार को वीकेंड में सौंपा था। जिसके बाद DCGI की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी (SEC) इसकी समीक्षा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक यह वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ 77.8% तक प्रभावी नजर आया है। समीक्षा के बाद SEC डेटा को डीसीजीआई के पास भेजेगी, जो इसे मंजूर या खारिज करेगी।

एम्स कोविड टास्क फोर्स के चेयरमैन ने इस वैक्सीन की तारीफ करते हुए बताया कि यह वैक्सीन सुरक्षित है और इसको लेकर सभी संदेह दूर हो चुके हैं। देश में डेल्टा वैरिएंट के पहुंचने की स्थिति को देखते हुए हमें जल्द से जल्द सभी लोगों को टीका लगाने की कोशिश करनी होगी।

Vaccine is safe. It is immunogenic and it will save lives. All the doubts have now been laid to rest. We need to vaccinate more people as fast as possible because Delta variant is all around: Dr. Naveet Wig, Chairman of AIIMS COVID task force on Covaxin efficacy of 77.8% pic.twitter.com/R3srZfq5fH

— ANI (@ANI) June 22, 2021