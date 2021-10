Covid-19 Guidelines: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने त्योहारों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नई गाइडलाइंस के अनुसार कंटेनमेंट जोन जहां 5 फीसद से अधिक संक्रमण केस हैं। वहां कोई सामूहिक सभा नहीं होगी। वहीं पांच फीसद और उससे कम पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में पूर्व अनुमति और सीमित संख्या में सभा करने की परमिशन होगी।

ऑनलाइन दर्शन और वर्चुअल कार्यक्रमों को बढ़ावा

मंत्रालय ने कहा कि प्रदेशों में साप्ताहिक केस की संक्रमण दर के आधार पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। राज्य सभी जिलों में संक्रमण के मामलों की निगरानी करेंगे। उसके अनुसार छूट और प्रतिबंध लगाना होगा। सरकार ने कहा, 'लोगों को ट्रेवल करने और मिलने-जुलने से रोकने के लिए प्रचार करना चाहिए।' ऑनलाइन दर्शन और वर्चुअल कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा।

लोगों की संख्या का पालन करना होगा

स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देश के अनुसार सभाओं और जुलूसों में लोगों की संख्या का पालन करना होगा। पूजा के स्थानों पर अलग प्रवेश और निकास बिंदु होने चाहिए। वह प्रार्थना के लिए एक ही चटाई, प्रसाद वितरण, जल का छिड़काव आदि से बचना चाहिए। इधर देश में कोरोना संक्रमण के नए मामले दो दिन बाद फिर 20 हजार से नीचे आ गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान में 19,740 नए संक्रमित मिले हैं और 248 लोगों की मौत भी हुई है। पिछले दो दिनों से 20 हजार से अधिक मामले मिल रहे थे।

Reviewed progress of Covid-19 vaccination with representatives of 19 States.

Our immediate priority is to complete administration of 100 crore vaccine doses at the earliest.

Also, highlighted the need of continuing with COVID appropriate behaviour.

