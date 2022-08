दिल्ली। #COVID19 अभी भी ज़िंदा है; हम मामलों की संख्या में बदलाव की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं इसलिए हमें सतर्क रहने और एहतियाती खुराक लेने की जरूरत है। डॉ वीके पॉल, सदस्य (स्वास्थ्य), नीति आयोग ने कहा, कोवैक्सिन और कोविशील्ड के साथ अब कॉर्बेवैक्स वैक्सीन भी लगाया जा सकता है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने कहा है कि COVID-19 मामलों में वृद्धि को देखते हुए, एयरलाइनों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि यात्री यात्रा के दौरान ठीक से फेस मास्क पहने हुए हैं और विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से यात्रियों का उचित संवेदीकरण सुनिश्चित करते हैं।

इधर, देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना के नए मामले 10 हजार से कम मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार सुबह आठ बजे के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 9,062 मामले मिले हैं और 36 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान सक्रिय मामलों में 6,194 की गिरावट आई है और इनकी संख्या 1,05,058 रह गई है। दैनिक संक्रमण दर 2.49 प्रतिशत और साप्ताहिक संक्रमण दर 4.38 प्रतिशत है।

मरीजों के उबरने की दर बढ़कर 98.57 प्रतिशत हो गई है और मृत्युदर 1.19 प्रतिशत पर बनी हुई है। कोविन पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार अब तक कोरोना रोधी वैक्सीन की कुल 208.85 करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं। इनमें 102.32 करोड़ पहली, 93.84 करोड़ दूसरी और 12.68 करोड़ सतर्कता डोज शामिल हैं।

Delhi | #COVID19 is still alive; we can't predict the changes in the number of cases so we need to stay alert & get the precaution dose. CorbeVax vaccine can now also be inoculated, along with Covaxin & Covishield: Dr VK Paul, Member (Health), NITI Aayog pic.twitter.com/O17duicood

— ANI (@ANI) August 17, 2022