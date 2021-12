COVID19-Omicron: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 26 नवंबर 2021 को WHO द्वारा Omicron (B.1.1.529) के रूप में वर्गीकृत COVID19 के नए वेरिएंट पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs) के उत्तर जारी किए हैं। ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। यहां जानिये आपके मन में उठ रहे इससे संबंधित सवालों के जवाब।

ओमिक्रोन क्या है और क्या इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न बनाता है?

यह SARS-CoV-2 का एक नया संस्करण है जिसे हाल ही में 24 नवंबर 2021 को दक्षिण अफ्रीका से B.1.1.1.529 या Omicron (अल्फा, बीटा, डेल्टा आदि जैसे ग्रीक अक्षरों पर आधारित) के रूप में रिपोर्ट किया गया है। इस प्रकार ने बहुत बड़ी संख्या में उत्परिवर्तन दिखाया है, विशेष रूप से वायरल स्पाइक प्रोटीन पर 30 से अधिक, जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का प्रमुख लक्ष्य है। ओमिक्रोन में बढ़ी हुई संक्रामकता के चलते दक्षिण अफ्रीका में पॉजिटिव मामलों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमाइक्रोन को चिंता का एक संस्करण (वीओसी) घोषित किया है।

हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?

बरती जाने वाली सावधानियां और कदम पहले की तरह ही रहेंगे। अपने आप को ठीक से मास्क करना आवश्यक है, टीकों की दोनों खुराक लें (यदि अभी तक टीकाकरण नहीं किया गया है), सामाजिक दूरी बनाए रखें और अधिकतम संभव अच्छा वेंटिलेशन बनाए रखें।

क्या कोई कोरोना की तीसरी लहर होगी?

दक्षिण अफ्रीका के बाहर के देशों से ओमाइक्रोन के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं और इसकी विशेषताओं को देखते हुए, इसके भारत सहित अधिक देशों में फैलने की संभावना है। हालांकि, मामलों में वृद्धि का पैमाना और परिमाण और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे होने वाली बीमारी की गंभीरता अभी भी स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा, भारत में टीकाकरण की तेज गति और उच्च सेरोपोसिटिविटी के सबूत के रूप में डेल्टा संस्करण के उच्च जोखिम को देखते हुए, रोग की गंभीरता कम होने का अनुमान है। हालाँकि, वैज्ञानिक प्रमाण अभी भी विकसित हो रहे हैं।

क्या मौजूदा टीके ओमिक्रोन के खिलाफ काम करेंगे?

हालांकि, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मौजूदा टीके ओमाइक्रोन पर काम नहीं करते हैं, स्पाइक जीन पर रिपोर्ट किए गए कुछ उत्परिवर्तन मौजूदा टीकों की प्रभावकारिता को कम कर सकते हैं। हालांकि, टीका सुरक्षा एंटीबॉडी के साथ-साथ सेलुलर प्रतिरक्षा द्वारा भी है, जो अपेक्षाकृत बेहतर संरक्षित होने की उम्मीद है। इसलिए टीकों से अभी भी गंभीर बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने की उम्मीद की जाती है और उपलब्ध टीकों के साथ टीकाकरण महत्वपूर्ण है। यदि पात्र हैं, लेकिन टीका नहीं लगाया गया है, तो टीकाकरण करवाना चाहिए।

इस पर भारत कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है?

भारत सरकार स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रही है और समय-समय पर उपयुक्त दिशा-निर्देश जारी कर रही है। इस बीच, वैज्ञानिक और चिकित्सा समुदाय डायग्नोस्टिक्स को विकसित करने और तैनात करने, जीनोमिक निगरानी करने, वायरल और महामारी विज्ञान विशेषताओं के बारे में सबूत पैदा करने और चिकित्सा विज्ञान के विकास के लिए तैयार है।

वेरिएंट क्यों होते हैं?

वेरिएंट विकास का सामान्य हिस्सा हैं और जब तक वायरस संक्रमित, दोहराने और संचारित करने में सक्षम है, तब तक वे विकसित होते रहेंगे। इसके अलावा, सभी प्रकार खतरनाक नहीं होते हैं और अक्सर हम उन्हें नोटिस नहीं करते हैं। केवल तभी जब वे अधिक संक्रामक होते हैं, या लोगों को पुन: संक्रमित कर सकते हैं आदि वे प्रमुखता प्राप्त करते हैं। वेरिएंट के निर्माण से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम संक्रमणों की संख्या को कम करना है।

क्या वर्तमान में उपयोग की जाने वाली निदान विधियों में ओमिक्रोन का पता लगाया जा सकता है?

SARS-CoV-2 प्रकार के निदान का सबसे स्वीकृत और आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका RT-PCR विधि है। यह विधि वायरस की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए वायरस में विशिष्ट जीन का पता लगाती है, जैसे स्पाइक (एस), लिफाफा (ई) और न्यूक्लियोकैप्सिड (एन) आदि। हालांकि, ओमाइक्रोन के मामले में, चूंकि एस जीन बहुत अधिक उत्परिवर्तित होता है, कुछ प्राइमरों से एस जीन की अनुपस्थिति का संकेत मिलता है (जिसे एस जीन ड्रॉप आउट कहा जाता है)। अन्य वायरल जीन का पता लगाने के साथ-साथ यह विशेष एस जीन ड्रॉप आउट ओमाइक्रोन की नैदानिक ​​विशेषता का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि, ओमाइक्रोन प्रकार की अंतिम पुष्टि के लिए जीनोमिक अनुक्रमण की आवश्यकता होती है।

