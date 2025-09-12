मेरी खबरें
    CP Radhakrishnan: देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे सीपी राधाकृष्णन, आज लेंगे शपथ

    देश के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे। शुक्रवार सुबह 10 बजे राष्ट्रपति मुर्मु राधाकृष्णन को राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाएंगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 12 Sep 2025 07:48:53 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Sep 2025 08:00:07 AM (IST)
    सीपी राधाकृष्णन लेंगे शपथ। (फाइल फोटो)

    एजेंसी, दिल्ली। देश के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे। शुक्रवार सुबह 10 बजे राष्ट्रपति मुर्मु राधाकृष्णन को राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाएंगी। उन्होंने इंडी गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को मंगलवार को चुनाव हराया था।

    21 जुलाई को पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद एनडीए ने महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया था। इंडी गठबंधन ने संख्याबल न होने के बावजूद पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार घोषित किया। उनका कहना था कि यह विचारधारा की लड़ाई है।

    152 वोटों से जीत की थी दर्ज

    एनडीए उम्मीदवार के रूप में सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले थे। उन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी पर 152 वोटों से जीत दर्ज की थी। उनको 300 वोट ही प्राप्त हुए थे। सीपी राधाकृष्णन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत की बधाई दी थी।

    महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद छोड़ा

    राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद से गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु ने इसके बाद गुजराज के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है।

