CP Radhakrishnan: देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे सीपी राधाकृष्णन, आज लेंगे शपथ

एजेंसी, दिल्ली। देश के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे। शुक्रवार सुबह 10 बजे राष्ट्रपति मुर्मु राधाकृष्णन को राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाएंगी। उन्होंने इंडी गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को मंगलवार को चुनाव हराया था।

21 जुलाई को पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद एनडीए ने महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया था। इंडी गठबंधन ने संख्याबल न होने के बावजूद पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार घोषित किया। उनका कहना था कि यह विचारधारा की लड़ाई है।