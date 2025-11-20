बेंगलुरु में दिनदहाड़े 7.11 करोड़ की लूट, ‘RBI अधिकारी’ बनकर बदमाशों ने रोकी कैश वैन, मिनटों में कैश किया साफ

डिजिटल डेस्कः कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बुधवार को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। साउथ एंड सर्कल के पास एटीएम (ATM) में कैश डालने जा रही एक वैन को रोककर बदमाशों ने 7.11 करोड़ रुपये लूट लिए। गिरोह ने खुद को RBI अधिकारी बताकर कर्मचारियों को धमकाया और मिनटों में लूट की इस वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।

कैसे दिया वारदात को अंजाम? जानकारी के अनुसार, कैश वैन साउथ एंड सर्कल के पास पहुंची ही थी कि इनोवा कार में सवार 7–8 बदमाश वहां आए। उन्होंने वैन में मौजूद ड्राइवर, दो गनमैन और कैश लोडिंग स्टाफ को बाहर निकलने पर मजबूर किया। इसके बाद बदमाशों ने चालाकी से वाहन को डेयरी सर्कल की ओर ले जाकर फ्लाईओवर पर रोक दिया।