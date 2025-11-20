बेंगलुरु में दिनदहाड़े 7.11 करोड़ की लूट, ‘RBI अधिकारी’ बनकर बदमाशों ने रोकी कैश वैन, मिनटों में कैश किया साफ

मेरी खबरें
    कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बुधवार को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। साउथ एंड सर्कल के पास एटीएम (ATM) में कैश डालने जा रही एक वैन को रोककर बदमाशों ने 7.11 करोड़ रुपये लूट लिए। गिरोह ने खुद को RBI अधिकारी बताकर कर्मचारियों को धमकाया और मिनटों में लूट की इस वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।

    Thu, 20 Nov 2025
    बेंगलुरु में करोड़ों की डकैती। (फोटो- सोशल मीडिया)

    1. ATM में कैश डालने जा रही थी वैन
    2. इनोवा कार में कैश लोड कर मौके से फरार
    3. गिरोह ने नकली नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया

    डिजिटल डेस्कः कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बुधवार को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। साउथ एंड सर्कल के पास एटीएम (ATM) में कैश डालने जा रही एक वैन को रोककर बदमाशों ने 7.11 करोड़ रुपये लूट लिए। गिरोह ने खुद को RBI अधिकारी बताकर कर्मचारियों को धमकाया और मिनटों में लूट की इस वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।

    कैसे दिया वारदात को अंजाम?

    जानकारी के अनुसार, कैश वैन साउथ एंड सर्कल के पास पहुंची ही थी कि इनोवा कार में सवार 7–8 बदमाश वहां आए। उन्होंने वैन में मौजूद ड्राइवर, दो गनमैन और कैश लोडिंग स्टाफ को बाहर निकलने पर मजबूर किया। इसके बाद बदमाशों ने चालाकी से वाहन को डेयरी सर्कल की ओर ले जाकर फ्लाईओवर पर रोक दिया।


    मिनटों में कैश किया साफ

    पुलिस के मुताबिक, लुटेरों ने फ्लाईओवर पर वैन से नकदी उतारकर अपनी इनोवा कार में लोड की और मौके से फरार हो गए। वारदात के दौरान गिरोह ने नकली नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी पहचान मुश्किल हो गई है।

    कर्मचारियों से पूछताछ, शहर में चेकिंग तेज

    लूट के बाद पुलिस ने कैश वैन कर्मचारियों से विस्तृत पूछताछ शुरू कर दी है। ड्राइवर व दो गनमैन सहित सभी कर्मचारियों को बदमाश कुछ दूरी तक अपने साथ ले गए थे और बाद में सड़क किनारे छोड़कर भाग निकले। शहर में सभी प्रमुख मार्गों पर वाहनों की जांच तेज कर दी गई है। पुलिस आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है और इनोवा कार की ट्रैकिंग के प्रयास तेज किए गए हैं।

