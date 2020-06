DMK MLA J Anbazhagan का कोरोना वायरस की वजह से बुधवार सुबह चेन्नई में निधन हो गया। J Anbazhagan डीएमके सचिव थे और पार्टी प्रमुख MK Stalin के बेहद करीबी थे। वे पिछले आठ दिनों से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती थे और मौत से जूझ रहे थे। कोरोना वायरस की वजह से यह देश में किसी जन प्रतिनिधि की मौत का पहला मामला है। J Anbazhagan का अपने 62वें जन्मदिन पर ही निधन हुआ।

J Anbazhagan को सांस लेने में परेशानी हो रही थी और सर्दी तथा बुखार था जिसके बाद उनका Covid-19 टेस्ट किया गया था। इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से उन्हें पिछले मंगलवार को चेन्नई के रेला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सेंटर में भर्ती किया गया था। उन्हें किडनी से जुड़ी बीमारी भी थी और उनका शुगर लेवल हाई था। हॉस्पिटल के सीईओ डॉ इलनकुमार कलियामूर्ति ने कहा कि विधायक अनबाजगन की हालत सोमवार को गंभीर हो गई थी और उन्हें क्रिटिकल केयर यूनिट (ICU) में शिफ्ट किया गया था। उनका दिल ठीक से काम नहीं कर पा रहा ता और बुधवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। बुधवार सुबह 8.05 मिनट पर उनका निधन हो गया।

