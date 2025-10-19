Diwali-Chhath के लिए उमड़ा जनसैलाब, बस के किराए से मचा हाहाकर, राहत के लिए Railway का बड़ा एलान

डिजिटल डेस्क। दीवाली और छठ पूजा के पहले देशभर में यात्रियों की भारी भीड़ रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर उमड़ आई है। हालात ऐसे हैं कि कई जगहों पर पैरों रखने तक की जगह नहीं बची। टिकट के लिए लंबी कतारें लगी हैं और बसों के किराए कई गुना बढ़ गए हैं। बावजूद इसके, यात्रियों को टिकट मिलना मुश्किल हो गया है।

दिल्ली, मुंबई, सूरत और भोपाल जैसे बड़े शहरों के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर शनिवार को ही करीब 1.75 लाख यात्री पहुंचे, जिनमें से लगभग 75 हजार नॉन-रिजर्व यात्री थे।

यात्रियों को राहत देने के लिए रेलवे का बड़ा कदम त्योहारी भीड़ को संभालने के लिए सेंट्रल रेलवे ने 1,702 स्पेशल ट्रेनों के संचालन का ऐलान किया है। इन ट्रेनों का उद्देश्य लाखों लोगों को अपने घर सुरक्षित पहुंचाना और त्योहार परिवार के साथ मनाने का अवसर देना है। सेंट्रल रेलवे के सीपीआरओ स्वप्निल नीला ने बताया कि ये ट्रेनें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, पुणे, कोल्हापुर और नागपुर जैसे प्रमुख स्टेशनों से चलाई जा रही हैं। इनमें से 800 से अधिक ट्रेनें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए रवाना होंगी। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए खास इंतजाम भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने कई विशेष इंतजाम किए हैं। प्रमुख स्टेशनों पर 3,000 से अधिक यात्रियों की क्षमता वाले होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जिनमें भोजन, पानी, शौचालय और पंखे जैसी सुविधाएं मौजूद हैं।