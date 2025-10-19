मेरी खबरें
    Diwali-Chhath के लिए उमड़ा जनसैलाब, बस के किराए से मचा हाहाकर, राहत के लिए Railway का बड़ा एलान

    भारतीय रेलवे ने त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया पर 24x7 निगरानी रखने का फैसला किया है। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे केवल रेलवे मंत्रालय के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर भरोसा करें और बिना जांचे वीडियो साझा न करें। रेलवे का उद्देश्य अफवाहों और गलत सूचनाओं को फैलने से रोकना है ताकि त्योहारों के समय यात्रियों को परेशानी न हो।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 19 Oct 2025 02:55:50 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 19 Oct 2025 02:55:50 PM (IST)
    Diwali-Chhath के लिए उमड़ा जनसैलाब।

    1. त्योहारी सीजन में रेल और बस अड्डों पर भारी भीड़
    2. सेंट्रल रेलवे ने चलाईं 1,700 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें
    3. बावजूद इसके, यात्रियों को टिकट मिलना मुश्किल

    डिजिटल डेस्क। दीवाली और छठ पूजा के पहले देशभर में यात्रियों की भारी भीड़ रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर उमड़ आई है। हालात ऐसे हैं कि कई जगहों पर पैरों रखने तक की जगह नहीं बची। टिकट के लिए लंबी कतारें लगी हैं और बसों के किराए कई गुना बढ़ गए हैं। बावजूद इसके, यात्रियों को टिकट मिलना मुश्किल हो गया है।

    दिल्ली, मुंबई, सूरत और भोपाल जैसे बड़े शहरों के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर शनिवार को ही करीब 1.75 लाख यात्री पहुंचे, जिनमें से लगभग 75 हजार नॉन-रिजर्व यात्री थे।


    यात्रियों को राहत देने के लिए रेलवे का बड़ा कदम

    त्योहारी भीड़ को संभालने के लिए सेंट्रल रेलवे ने 1,702 स्पेशल ट्रेनों के संचालन का ऐलान किया है। इन ट्रेनों का उद्देश्य लाखों लोगों को अपने घर सुरक्षित पहुंचाना और त्योहार परिवार के साथ मनाने का अवसर देना है।

    सेंट्रल रेलवे के सीपीआरओ स्वप्निल नीला ने बताया कि ये ट्रेनें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, पुणे, कोल्हापुर और नागपुर जैसे प्रमुख स्टेशनों से चलाई जा रही हैं। इनमें से 800 से अधिक ट्रेनें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए रवाना होंगी।

    यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए खास इंतजाम

    भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने कई विशेष इंतजाम किए हैं। प्रमुख स्टेशनों पर 3,000 से अधिक यात्रियों की क्षमता वाले होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जिनमें भोजन, पानी, शौचालय और पंखे जैसी सुविधाएं मौजूद हैं।

    साथ ही, टिकट बुकिंग को सुगम बनाने के लिए मोबाइल यूटीएस सर्विस शुरू की गई है और अतिरिक्त टिकट काउंटर भी खोले गए हैं, ताकि यात्रियों को लंबी कतारों में न लगना पड़े। रेलवे का कहना है कि ये कदम यात्रियों के सुरक्षित और आरामदायक सफर को सुनिश्चित करेंगे।

    सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने वालों पर सख्ती

    त्योहारी भीड़ के बीच सोशल मीडिया पर पुराने या भ्रामक वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ रेलवे प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। विभाग ने बताया कि कुछ हैंडल्स जानबूझकर पुराने वीडियो शेयर कर अफवाह फैला रहे हैं। ऐसे 20 से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान की जा चुकी है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

    रेलवे ने बताया कि अब 24x7 सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया गया है, ताकि किसी भी गलत सूचना पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। यात्रियों से अपील की गई है कि वे केवल रेल मंत्रालय के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल (@RailMinIndia) पर ही भरोसा करें और बिना जांचे-परखे किसी भी वीडियो या जानकारी को शेयर न करें।

    त्योहारी सीजन में रेलवे के इन प्रयासों से उम्मीद की जा रही है कि देशभर में लाखों यात्रियों की यात्रा अब पहले से कहीं अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और सुगम होगी।

