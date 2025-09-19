ऐसी दीवानगी देखी नहीं... iPhone 17 के लिए रात से Apple स्टोर के बाहर लोगों की भीड़, आपस में भिड़े

एजेंसी, नई दिल्ली। एप्पल की आईफोन 17 सीरीज आज से भारत में बिकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसका क्रेज इतना ज्यादा है कि लोग दिल्ली और मुंबई में आधी रात से ही लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के साकेत मॉल में सुबह से ही लोग कतार में खड़े दिखाई दिए। उत्साही ग्राहक नए आईफोन को सबसे पहले खरीदने के लिए रात से ही इंतजार करते नजर आए।