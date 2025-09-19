ऐसी दीवानगी देखी नहीं... iPhone 17 के लिए रात से Apple स्टोर के बाहर लोगों की भीड़, आपस में भिड़े
एप्पल की आईफोन 17 सीरीज भारत में लॉन्च होते ही युवाओं में जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। दिल्ली और मुंबई में आधी रात से ही लंबी कतारें लगीं। मुंबई बीकेसी स्टोर पर अफरा-तफरी और हाथापाई तक हुई। आईफोन 17 अब प्रमुख शहरों के एप्पल स्टोर्स और आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
Publish Date: Fri, 19 Sep 2025 11:44:33 AM (IST)
Updated Date: Fri, 19 Sep 2025 11:44:33 AM (IST)
एप्पल की आईफोन 17 सीरीज के लिए दीवानगी। (फाइल फोटो)
एजेंसी, नई दिल्ली। एप्पल की आईफोन 17 सीरीज आज से भारत में बिकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसका क्रेज इतना ज्यादा है कि लोग दिल्ली और मुंबई में आधी रात से ही लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के साकेत मॉल में सुबह से ही लोग कतार में खड़े दिखाई दिए। उत्साही ग्राहक नए आईफोन को सबसे पहले खरीदने के लिए रात से ही इंतजार करते नजर आए।
मुंबई बीकेसी स्टोर पर अफरा-तफरी का माहौल
मुंबई में बीकेसी जियो सेंटर स्थित एप्पल स्टोर के बाहर भीड़ इतनी अधिक रही कि अफरा-तफरी का माहौल बन गया। रिपोर्ट्स के अनुसार लाइन में खड़े कुछ ग्राहकों के बीच हाथापाई भी हुई, जिसके चलते सुरक्षाकर्मियों को बीच-बचाव के लिए उतरना पड़ा। अहमदाबाद से आए एक ग्राहक मनोज ने बताया कि वे सुबह पांच बजे से कतार में खड़े हैं और हर साल इस मौके का इंतजार करते हैं।
युवाओं में आईफोन का बढ़ता क्रेज
- भारत में एप्पल आईफोन के लिए हमेशा से एक खास उत्साह देखने को मिलता है। प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में आईफोन की पकड़ बहुत मजबूत है। हर नई सीरीज के साथ ग्राहक इसे हाथों-हाथ लेने के लिए तैयार रहते हैं। आईफोन 17 सीरीज फिलहाल मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और पुणे स्थित एप्पल स्टोर्स पर उपलब्ध है। इसे कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से भी खरीदा जा सकता है।
- आईफोन की बिक्री शुरू होते ही देशभर में युवाओं के बीच इसका क्रेज एक बार फिर सिर चढ़कर बोल रहा है। लॉन्च डे पर भारी भीड़ और ग्राहकों का उत्साह यह साबित करता है कि भारत एप्पल के लिए अब तेजी से बढ़ता और सबसे आकर्षक बाजार बन चुका है।