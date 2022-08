CWG 2022: कॉमनवेल्थ गेम्‍स के सभी पदक विजेताओं से मिले प्रधानमंत्री मोदी, देखें वीडियो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज #CWG22 में भाग लेने वाले भारतीय टीम के सदस्‍यों के साथ बातचीत की। इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और खेल राज्य मंत्री निसिथ प्रमाणिक भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने #CWG22 भारतीय दल के साथ बातचीत की। उन्‍होंने कहा कि मुझे खुशी है कि आप सभी ने अपने कार्यक्रम में से समय निकाल कर परिवार के सदस्यों के रूप में मेरे आवास पर मुझसे मिलने आ रहे हैं। मैं, अन्य सभी भारतीयों की तरह, आपसे बात करके गर्व महसूस कर रहा हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं।

पिछली बार की तुलना में इस बार हमने 4 नए खेलों में जीत का मार्ग प्रशस्त किया। लॉन बॉल्स से लेकर एथलेटिक्स तक-अभूतपूर्व प्रदर्शन था। इससे युवाओं में नए खेलों के प्रति रुचि बढ़ेगी। हमें इन नए खेलों में अपने प्रदर्शन में और सुधार करना होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सुबह 11 बजे कॉमनवेल्थ गेम के सभी पदक विजेताओं की मेजबानी अपने सरकारी आवास पर की। यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री ने बर्मिंघम में शानदार प्रदर्शन के बाद कॉमनवेल्थ गेम के विजेताओं के साथ बातचीत की। पीएम ने एक ट्वीट में कहा, "13 अगस्त को सुबह 11 बजे मेरे आवास पर भारत के कॉमनवेल्थ गेम के 2022 दल के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं।

पूरे देश को खेलों में हमारे एथलीटों की उपलब्धियों पर गर्व है। पीएम मोदी पहले ही देश के लिए मेडल जीतने वाले हर एथलीट को शुभकामनाएं दे चुके हैं। इस कार्यक्रम में पदक जीतने के बाद भारतीय एथलीटों को बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कई ट्वीट किए थे।

#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi interacted with the Indian contingent that participated in #CWG22, today. Union Sports Minister Anurag Thakur and MoS Sports Nisith Pramanik were also present at the occasion. #CommonwealthGames2022 (Source: PMO) pic.twitter.com/IpP9N9NaHJ — ANI (@ANI) August 13, 2022

पीएम मोदी ने उन्हें भी शुभकामनाएं भेजीं थी जो जीतने में असफल रहे। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक, लगभग 200 भारतीय एथलीटों ने बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 16 विभिन्न खेलों में पदक के लिए प्रतिस्पर्धा की।

भारत ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में 61 पदक (22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य) के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया। कुश्ती ने छह स्वर्ण सहित 12 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया जबकि वेटलिफ्टिंग में 10 पदक शामिल थे।

Looking forward to interacting with India's CWG 2022 contingent at my residence tomorrow, 13th August at 11 AM. The entire nation is proud of the accomplishments of our athletes at the games. — Narendra Modi (@narendramodi) August 12, 2022

I am happy that all of you have taken time out of your schedule to come to meet me at my residence as members of the family. I, just like all other Indians, feel proud to be talking to you. I welcome you all: PM Narendra Modi interacts with #CWG22 Indian contingent pic.twitter.com/gG5mT1EBLx — ANI (@ANI) August 13, 2022

Compared to last time, this time we paved our way to victory in 4 new sports. There was an unprecedented performance-from Lawn Balls to Athletics. With this, the interest of youth in new sports will increase. We have to further improve our performance in these new sports: PM Modi pic.twitter.com/4ed8MIXwlf — ANI (@ANI) August 13, 2022

