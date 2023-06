Cyclone Biparjoy Update: अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के समीप आते ही प्रशासन अलर्ट हो गया है। महाराष्ट्र, गुजरात और कोंकण के समुद्र तटीय इलाकों में समुद्र में ऊंची-ऊंची लहरें उठ रही हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ तटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 15 जून को गुजरात के सभी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है।

#WATCH | IMD Director General, Mrutyunjay Mohapatra speaks on Cyclone Biparjoy, says, "We have issued an Orange alert for June 14 and a Red alert for June 15 for all districts. From June 15 we will see a landfall in it and will move towards the north-northeast (NNE) direction. We… pic.twitter.com/Krn3EVbSGD

— ANI (@ANI) June 12, 2023