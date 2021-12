Cyclone Jawad : कोरोना संकट के बीच देश के पूर्वी राज्यों में एक नई मुसीबत सामने आ खड़ी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और अगले कुछ घंटों में यह खतरनाक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। इसके शनिवार की सुबह तक उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा तट पर पहुंचने की संभावना है। IMD ने साइक्लोन जवाद (Cyclone Jawad) को लेकर कई राज्यों में अलर्ट जारी कर रखा है। ताजा चेतावनी के मुताबिक इस तूफान की रफ्तार 100 किमी प्रति घंटे रहने के आसार हैं और तेज हवाओं की वजह से पेड़ तथा बिजली के खंभे उखड़ सकते हैं।

Vishakhapatnam | We are all set & alert 24x7 for any eventuality. Main concerns are landslides & uprooting of trees. We have to clear roads quickly to avoid any traffic problem. We have multitalented personnel who can respond to any situation: NDRF Head Constable Rama Rao 3/3 pic.twitter.com/dcUduPmMsU

— ANI (@ANI) December 3, 2021