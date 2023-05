Alert for Cyclone Mocha: बुधवार तक दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी और दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र, एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। भारत मौसम विभाग (IMD) ने मंगलवार को कहा कि कम दबाव वाला क्षेत्र मंगलवार की शाम एक चक्रवात में केंद्रित हो चुका है। उनके मुताबिक 14 मई को चक्रवात 'मोका' का लैंडफॉल, बांग्‍लादेश-म्‍यांमार तटों के ऊपर हो सकता है। IMD के अनुसार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में छिटपुट स्थानों पर, मंगलवार से गुरुवार तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

#WATCH | Indian Coast Guard is geared up for response to #CycloneMocha, as indicated by IMD. Weather update is being shared with fisheries and civil administration. ICG units in West Bengal and Odisha placed on high alert and standby to meet any eventuality. Weather warning being… pic.twitter.com/fxKfGwuvLY

— ANI (@ANI) May 10, 2023