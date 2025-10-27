Weather Update: कहर बरपाने आ रहा साइक्लोन 'मोंथा', IMD का कई राज्यों को अलर्ट

डिजिटल डेस्क: दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव क्षेत्र के तेज होने से मौसम अधिकारियों ने चेतावनी जारी कर दी है कि यह प्रणाली मंगलवार सुबह तक चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ (Cyclone Montha) में बदल सकती है। इसके प्रभाव से 30 और 31 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भारी बारिश तथा तेज हवाओं (IMD Weather Update) का खतरा बना हुआ है।

भारत मौसम विभाग (IMD) ने तमिलनाडु के तटीय जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग के अनुसार यह चक्रवाती सिस्टम उत्तर-पश्चिम दिशा में लगभग 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। IMD का इन राज्यों में अलर्ट अगले दो दिनों में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में तेज हवा और भारी वर्षा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में भी हालात गंभीर दिख रहे हैं। राज्य के 31 जिलों में तेज आंधी और भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। रायसेन, इंदौर, बैतूल और नर्मदापुरम समेत कई जिलों में तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। इससे पहले रविवार को भी राज्य के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा दर्ज की गई थी।

Cyclone Alert ! Cyclonic Storm #Montha over the Bay of Bengal is likely to intensify into a Severe Cyclonic Storm by 28th October morning. Expected landfall: Between Machilipatnam and Kalingapatnam (around Kakinada) by evening/night of 28th Oct. Wind Speed: 90–100 km/h,… pic.twitter.com/SXOFglAEQO — India Meteorological Department (@Indiametdept) October 27, 2025 राजधानी सहित कई स्थानों पर लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर मौसम सामान्य और शुष्क रहने का अनुमान है; सुबह कोहरे का प्रभाव और शाम को आंशिक बादलों के साथ तापमान में तीन-चार दिन के बाद दो से चार डिग्री की गिरावट की संभावना बताई गई है। हालांकि, बंगाल की खाड़ी में मोंथा के खतरे के चलते ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी वर्षा की चेतावनी जारी है। UP में मौसम में बदलाव के आसार बंगाल की खाड़ी में बने दबाव और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 30 अक्टूबर तक बादल छाए रहेंगे और 31 अक्टूबर को हल्की बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने किसानों को कटे हुए धान की फसल सुरक्षित रखने और नई बुआई रोकने की सलाह दी है। प्रदेश में सोमवार को अधिकतम तापमान 28.8°C और न्यूनतम 18.6°C रिकॉर्ड किया गया।