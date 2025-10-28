मेरी खबरें
    Weather Update: पूरे देश में असर दिखाएगा Cyclone Montha, दक्षिण में तूफान... उत्तर में ठंड और बारिश का अलर्ट

    Weather Cyclone Montha Update: बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान मोंथा तेजी से आंध्र प्रदेश के तटों की ओर बढ़ रहा है। IMD ने इसे गंभीर चक्रवाती तूफान घोषित करते हुए कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है। तेज हवाओं और भारी बारिश (Heavy Rain) के मद्देनज़र सरकार ने NDRF तैनात की हैं, जबकि स्कूल बंद, ट्रेनें और फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 28 Oct 2025 04:10:34 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 28 Oct 2025 04:15:34 PM (IST)
    Cyclone Montha Update: आंध्र तट पर मोंथा का कहर: स्कूल बंद, ट्रेनें-फ्लाइट्स रद्द, कई राज्यों में अलर्ट जारी

    HighLights

    1. मोंथा आज रात काकिनाड़ा के पास करेगा लैंडफॉल।
    2. 90-110 किमी/घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं।
    3. स्कूल बंद, ट्रेन-फ्लाइट संचालन पर रोक लगाई।

    डिजिटल डेस्क: चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ (Cyclone Montha Update) अब गंभीर रूप ले चुका है और यह पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी से तेज़ी से उत्तर-उत्तरपश्चिम दिशा में बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, यह तूफान मंगलवार शाम से रात के बीच आंध्र प्रदेश के काकिनाड़ा के पास मछलीपट्टनम और कालिंगपट्टनम के बीच समुद्री तट से टकरा सकता है।

    पिछले छह घंटों में मोंथा लगभग 15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ा है और अब यह 90-100 किमी प्रति घंटे की स्थायी हवाओं के साथ 110 किमी प्रति घंटे तक के झोंके ला सकता है।

    IMD का अलर्ट (Weather Update)

    आंध्र प्रदेश सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र माना जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि तट से टकराने के बाद मोंथा की रफ्तार कुछ कम होगी और यह धीरे-धीरे ओडिशा और छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ेगा। 28 से 30 अक्टूबर तक आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में भारी बारिश की संभावना जताई गई है।


    तटीय क्षेत्रों में प्रशासन ने सुरक्षा इंतज़ाम कड़े कर दिए हैं। निचले इलाकों से लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। समुद्र में ऊँची लहरें उठ रही हैं, इसलिए मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। पर्यटकों के लिए सभी बीच बंद कर दिए गए हैं। ओडिशा के आठ दक्षिणी जिलों में ‘रेड अलर्ट’ जारी किया गया है और संवेदनशील इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है।

    PM ने आंध्र प्रदेश के CM से की बात

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात की है और केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव मदद का भरोसा दिया है। सरकार ने आंध्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और छत्तीसगढ़ में 22 NDRF टीमों को तैनात किया है। दक्षिण मध्य रेलवे और पूर्वी तट रेलवे ने अगले दो दिनों के लिए 100 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया है। वहीं, सुरक्षा कारणों से कई फ्लाइट्स भी कैंसिल कर दी गई हैं और स्कूलों को बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है।

    दिल्ली, MP-CG के मौसम का हाल

    इधर, मोंथा का असर अन्य राज्यों के मौसम पर भी दिख रहा है। दिल्ली में सुबह-शाम हल्की धुंध और ठंड का असर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने राजधानी में हल्की बारिश की संभावना जताई है जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। मध्य प्रदेश के श्योपुर और शिवपुरी जिलों में झमाझम बारिश हुई है। श्योपुर में 56 मिमी और शिवपुरी में 34 मिमी तक वर्षा दर्ज की गई। इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर संभाग में भी बादल छाए रहे।

    छत्तीसगढ़ में मोंथा का असर दिखने लगा है। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में हल्की बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने 30 अक्टूबर तक राज्य के दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी है।

    उत्तर भारत में भी मौसम ने करवट ली है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। ऊंचे इलाकों में बादल छाए हैं और सुबह-शाम ठंडी हवाएं लोगों को कंपा रही हैं।

