Weather Update: पूरे देश में असर दिखाएगा Cyclone Montha, दक्षिण में तूफान... उत्तर में ठंड और बारिश का अलर्ट

डिजिटल डेस्क: चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ (Cyclone Montha Update) अब गंभीर रूप ले चुका है और यह पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी से तेज़ी से उत्तर-उत्तरपश्चिम दिशा में बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, यह तूफान मंगलवार शाम से रात के बीच आंध्र प्रदेश के काकिनाड़ा के पास मछलीपट्टनम और कालिंगपट्टनम के बीच समुद्री तट से टकरा सकता है।
पिछले छह घंटों में मोंथा लगभग 15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ा है और अब यह 90-100 किमी प्रति घंटे की स्थायी हवाओं के साथ 110 किमी प्रति घंटे तक के झोंके ला सकता है।
आंध्र प्रदेश सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र माना जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि तट से टकराने के बाद मोंथा की रफ्तार कुछ कम होगी और यह धीरे-धीरे ओडिशा और छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ेगा। 28 से 30 अक्टूबर तक आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
Hourly Update based on 0900 UTC (1430 Hrs IST) of today, 28th Oct 2025 on Severe #CyclonicStorm #MONTHA
— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 28, 2025
तटीय क्षेत्रों में प्रशासन ने सुरक्षा इंतज़ाम कड़े कर दिए हैं। निचले इलाकों से लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। समुद्र में ऊँची लहरें उठ रही हैं, इसलिए मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। पर्यटकों के लिए सभी बीच बंद कर दिए गए हैं। ओडिशा के आठ दक्षिणी जिलों में ‘रेड अलर्ट’ जारी किया गया है और संवेदनशील इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात की है और केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव मदद का भरोसा दिया है। सरकार ने आंध्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और छत्तीसगढ़ में 22 NDRF टीमों को तैनात किया है। दक्षिण मध्य रेलवे और पूर्वी तट रेलवे ने अगले दो दिनों के लिए 100 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया है। वहीं, सुरक्षा कारणों से कई फ्लाइट्स भी कैंसिल कर दी गई हैं और स्कूलों को बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है।
#WATCH | Kakinada, Andhra Pradesh | Rough sea erodes shoreline and causes damage to properties located near the shore; Local administration urges residents to move to safer locations

Cyclone Montha is expected to cross the Andhra Pradesh coast between Machilipatnam and…
Cyclone Montha is expected to cross the Andhra Pradesh coast between Machilipatnam and… pic.twitter.com/OAxdJn8uFA
— ANI (@ANI) October 28, 2025
इधर, मोंथा का असर अन्य राज्यों के मौसम पर भी दिख रहा है। दिल्ली में सुबह-शाम हल्की धुंध और ठंड का असर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने राजधानी में हल्की बारिश की संभावना जताई है जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। मध्य प्रदेश के श्योपुर और शिवपुरी जिलों में झमाझम बारिश हुई है। श्योपुर में 56 मिमी और शिवपुरी में 34 मिमी तक वर्षा दर्ज की गई। इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर संभाग में भी बादल छाए रहे।
छत्तीसगढ़ में मोंथा का असर दिखने लगा है। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में हल्की बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने 30 अक्टूबर तक राज्य के दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी है।
उत्तर भारत में भी मौसम ने करवट ली है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। ऊंचे इलाकों में बादल छाए हैं और सुबह-शाम ठंडी हवाएं लोगों को कंपा रही हैं।