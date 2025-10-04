Weather Update: महाराष्ट्र में चक्रवात 'शक्ति' का प्रकोप, यूपी, बिहार सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी

डिजिटल डेस्क, इंदौर: लौटते हुए मानसून का प्रभाव देश के कई राज्यों पर दिख रहा है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दाब का असर देश के उत्तरी राज्यों पर पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ऊपरी इलकों में बारिश होने की संभावना है। वहीं महाराष्ट्र के तटीय इलाके में चक्रवात शक्ति को लेकर मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है।

महाराष्ट्र में चक्रवात शक्ति का प्रकोप मौसम विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र में चक्रवात 'शक्ति' का असर 4 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच कुछ जिलों पर देखने को मिल सकता है। IMD की ओर से मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, पालघर और सिंधुदुर्ग सहित तटीय जिलों के लिए अलर्ट जारी कि या है। 4-5 अक्टूबर के बीच चक्रवात 'शक्ति' के कारण इन जिलों में 45-65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवा चलने की संभावना है।

वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों जैसे कानपुर वाराणसी गोरखपुर में बंगाल की खाड़ी के निम्नदाब का प्रभाव नजर आ रहा है, इन इलाकों में भारी बारिश हो रही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है जबकि बरेली में बहुत तेज बारिश की आशंका है। लखनऊ सुल्तानपुर बाराबंकी और अयोध्या में भी बारिश की संभावना है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में IMD की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा में भारी बारिश से मची तबाही मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का गहरा असर ओडिशा में देखने को मिला है। ओड़िसा के तटीय जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में भूस्खलन की समस्या सामने आ रही है। इन इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है।