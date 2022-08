Dahi-handi: महाराष्ट्र में 'दही-हांडी' को मिलेगी खेल श्रेणी की मान्‍यता, नौकरी सहित 10 लाख रुपए बीमा भी

Dahi-handi: महाराष्ट्र में खेल श्रेणी के तहत 'दही-हांडी' को मान्यता दी जाएगी। 'प्रो-दही-हांडी' पेश किया जाएगा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने यह जानकारी मीडिया को दी। उन्‍होंने कहा कि गोविंदाओं को खेल श्रेणी के तहत नौकरी मिलेगी। हम सभी 'गोविंदा' के लिए 10 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान करेंगे। इससे पहले मुंबई स्थित दही हांडी उत्सव समन्वय समिति (डीएचयूएसएस) समिति ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर दही हांडी (मानव पिरामिड) को एक साहसिक खेल का दर्जा देने का अनुरोध किया था। कुछ साल पहले इसी तरह की मांग सामने आई थी।

तत्कालीन सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावड़े ने इसे एक साहसिक खेल घोषित किया था। दही हांडी उत्सव समन्वय समिति के समिति सदस्य अरुण पाटिल ने कहा, "हमने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है और उम्मीद है कि इसे एक साहसिक खेल बनाने के लिए और कदम जल्द ही उठाए जाएंगे। यह लंबे समय से लंबित मांग है। साल में केवल एक बार त्योहार के दिन इसे खेलने के बजाय, हम उम्मीद करते हैं कि अधिक प्रतियोगिताएं और प्रो कबड्डी जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि गोविंदा पूरे वर्ष अभ्यास, खेल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कर सकें।

पाटिल ने कहा, "इससे गोविंदाओं को उन्नत अभ्यास करने और पूरे वर्ष मानव पिरामिड प्रदर्शन करने के लिए स्वस्थ और फिट रहने में मदद मिलेगी। हम सरकार के सदस्यों के साथ एक समिति बनाना चाहते हैं और इसे युवाओं के लिए एक साहसिक खेल बनाने के लिए आगे की गतिविधियों की योजना बनाना चाहते हैं।

हमारे मुख्यमंत्री अब तक बिना किसी कोविड दिशा-निर्देश के मनाए जाने वाले अन्य त्योहारों के साथ दही हांडी उत्सव घोषित करने में मददगार रहे हैं। कुछ साल पहले, बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि मानव पिरामिड का प्रदर्शन करते समय ऊंचाई और आयु प्रतिबंधों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाना चाहिए और दही हांडी को 'साहसिक खेल' के रूप में वर्गीकृत करने के लिए तत्कालीन सरकार पर भी सवाल उठाया था।

मुंबई की कार्यकर्ता स्वाति पाटिल द्वारा एचसी के आदेश के उल्लंघन पर एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसने दही हांडी समारोह के दौरान हताहतों की संख्या और चोटों के बारे में चिंता जताई थी। दही हांडी का उत्सव सुबह शुरू होता है और रात तक चलता है। गोविंदाओं को खाली पेट बाहर नहीं निकलना चाहिए। हाइड्रेटेड रहना महत्वपूर्ण है। उन्हें शराब पीने से बचना चाहिए।

'Dahi-handi' will be recognised under the sports category in Maharashtra. 'Pro-Dahi-Handi' will be introduced. The 'Govindas' will get jobs under sports category. We will provide insurance cover of Rs 10 lakhs for all 'Govindas': Maharashtra CM Eknath Shinde pic.twitter.com/7LLmgAnZOD

Posted By: Navodit Saktawat