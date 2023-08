Delhi: विपक्षी गठबंधन INDIA में आपसी तकरार बढ़ने लगी है और तमाम दलों को जोड़े रखने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। कांग्रेस ने दिल्ली में सभी सीटों पर लड़ने की संभावना जताई, तो आम आदमी पार्टी ने फौरन गठबंधन से अलग होने की धमकी दे डाली। इसके बाद कांग्रेस नेतृत्व ने फौरन AICC मुख्यालय में दिल्ली के कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाई। बैठक के बाद दिल्ली के कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि चुनाव या गठबंधन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। INDIA गठबंधन की कोई भी चर्चा केवल मल्लिकार्जुन खरगे जी की उपस्थिति में होगी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा के बयान पर दीपक बाबरिया ने कहा कि अलका लांबा एक प्रवक्ता हैं, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने के लिए वह अधिकृत प्रवक्ता नहीं हैं। मैं अलका लांबा के बयान का खंडन करता हूं।

बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और केसी वेणुगोपाल समेत पार्टी के कुछ अन्य नेताओं ने लोकसभा चुनाव 2024 में दिल्ली की सात सीटों को लेकर रणनीति पर चर्चा की थी। इस बैठक के बाद कांग्रेस नेता अलका लांबा ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि इस बैठक में पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिये हैं कि वो दिल्ली की सातों सीटों पर चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। उन्होंने यह भी साफ किया था कि दिल्ली की सात सीटों पर आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर इस मीटिंग में कोई बातचीत नहीं हुई है।

#WATCH | Congress leader Alka Lamba says "In the three-hour long meeting, Rahul Gandhi, Kharge ji, KC Venugopal and Deepak Babaria ji were present. We have been asked to prepare for the upcoming Lok Sabha elections. It has been decided that we will contest on all 7 seats. Seven… pic.twitter.com/TKaHAIl2yW

कांग्रेस ने इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि अगर कांग्रेस दिल्ली में गठबंधन के लिए तैयार नहीं है तो INDIA की अगली बैठक में जाना बेकार है। उन्होंने साफ कहा कि अगर कांग्रेस ने पहले ही तय कर लिया है कि हमारे साथ गठबंधन नहीं करना है तो फिर हमारे लिए INDIA गठबंधन की अगली बैठक में जाना बेकार है।

#WATCH | On attending INDIA alliance meeting, AAP spokesperson Priyanka Kakkar says "...If they (Congress) don't want to form an alliance in Delhi, then it makes no sense to go for INDIA alliance, it is a waste of time. The party's top leadership will decide whether or not to… pic.twitter.com/gLv4mg4dRf

