केंद्र सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। इसी तरह आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन भी 31 मार्च, 2021 तक के लिए बढ़ा दी गई है। प्रत्यक्ष कर से संबंधित विभिन्न डेडलाइन को सरकार ने एक बार फिर बढ़ाने का फैसला किया है। कोरोनवायरस महामारी की वजह से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए निवेश की समयसीमा और कंपनियों के लिए फॉर्म 16 जारी करने की समयसीमा को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से जारी अधिसूचना में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स क्लेम के वास्ते निवेश करने की समयसीमा को भी 31 जुलाई, 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे पहले सरकार ने आयकर में छूट प्राप्त करने के लिए निवेश की अंतिम समयसीमा 30 जून तय की थी। सरकार वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को पहले ही 30 नवंबर, 2020 तक के लिए बढ़ा चुकी है।

Govt extends various time limits under the Direct Tax & Benami laws, providing further relief to taxpayers for making compliances under these laws. Notification dt 24th June,2020 issued. Time limits had earlier been extended by Taxation & Other Laws Ordinance on 31st March, 2020. pic.twitter.com/xc2HgjuAzY

Major relief for taxpayers!

CBDT issues Notification no S.O. 2033(E) dated 24th June, 2020 on Taxation & Other Laws, further extending the time limits for various compliances. Notification to come into force from 30th June, 2020 & is available at: https://t.co/4RD6AiRNnT pic.twitter.com/vwmrsRgNLV

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) June 24, 2020