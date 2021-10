सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने डीसीजीआई (DCGI) को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन (Covaxin) के इस्तेमाल की एक सिफारिश की थी। कहा जा रहा था कि वैक्सीन के उपयोग की मंजूरी मिल गई है। अब 2 वर्ष से 18 साल के बच्चों को टीका लग सकेगा। लेकिन अब बच्चों को वैक्सीन के लिए थोड़ा इंतजार ओर करना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार (Bharati Pravin Pawar) ने इस बात को साफ किया। कहा कि अभी काम चल रहा है।

प्रक्रिया चल रही है

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ दुविधा सामने आ रही है। फिलहाल ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की मंजूरी नहीं मिली है। विशेषज्ञ फैसला लेंगे, फिर टीका आएगा। प्रक्रिया चल रही है। हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे।

वैक्सीन ट्रायल के नतीजे संतोषजनक

कहा जा रहा है कि बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया गया था। जिसके नतीजे संतोषनजक रहे हैं। इसमें तीन ट्रायल हुए। जिसके नतीजे डीसीजीआई को सौंपे गए हैं। जल्द ही भारत सककार बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने से जुड़े दिशा-निर्देश जारी कर सकती है।

इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी

देश में फिलहाल जायडस कैडिला की ZyCoV-D वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। यह 12 साल से बड़े बच्चों को लगाई जा सकती है। यह दुनिया की पहली डीएनए बेस्ड टीका है। जिसका निर्माण भारत में हुआ है।

The evaluation is still going on. There is some confusion & the talks are underway with the experts' committee. Till now Drugs Controller General of India (DCGI) hasn't approved it: MoS Health, Dr Bharati Pravin Pawar on approval to Covaxin for 2-18 years age group pic.twitter.com/OKb3AJDaOQ

— ANI (@ANI) October 12, 2021