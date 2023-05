मणिपुर हिंसा तो थम गई है लेकिन अब इसके प्रभाव सामने आ रहे हैं। मणिपुर के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने बताया कि हिंसा से होने वाली मृत्यु का आंकड़ा अब 71 है। उन्होंने आगे कहा, "कल मणिपुर कमांडो और उग्रवादियों के बीच गोलीबारी हुई थी। छह कमांडो घायल हो गए और उनमें से एक शहीद हो गया। हालांक‍ि उनके अनुसार अब मणिपुर में स्थिति में काफी सुधार हुआ है और इसके कारण कर्फ्यू में ढील भी अब 7 घंटे के लिए बढ़ा दी गई है। विभिन्न शिविरों में रहने वाले विस्थापितों को न्यूनतम कर दिया गया है। लगभग 45,000 लोगों को अलग-अलग जगहों पर भेज दिया गया है।

मणिपुर की राजधानी इंफाल से करीब 60 किमी दूर बिष्णुपुर जिले के सैतन गांव में शुक्रवार को एक बम को डिफ्यूज करते समय असम राइफल्स का एक जवान घायल हो गया। एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि क्रूड बम स्थानीय स्तर पर बनाया गया था और जो जवान इसे डिफ्यूज कर रहा था, उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई है। एक दिन पहले बिष्णुपुर जिले में तेरा खोंगफंगबी के पास संदिग्ध उग्रवादियों ने एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी थी और चार लोग घायल हो गए थे।

