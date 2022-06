उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में आज शाम एक केमिकल फैक्ट्री के बॉयलर में विस्फोट हो गया। इस हादसे में 19 लोग घायल हो गए और 9 लोगों की मौत हो गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं थीं। हापुड़ डीएम मेधा रूपम, ने बताया कि यहां इलेक्ट्रॉनिक्स सामान बनाने की अनुमति थी, लेकिन जांच होनी चाहिए कि वास्तव में क्या हो रहा था। उन्‍होंने यह भी कहा कि "एक कमेटी बनाई जाएगी। फोरेंसिक टीम यह पता लगा रही है कि कौन सा रसायन (निर्माण कारखाने में विस्फोट में) प्राप्त किया गया है।"

पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी के हापुड़ में एक केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर ब्लास्ट में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया, "मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर जाकर बचाव और राहत उपायों की निगरानी करने और पीड़ितों और उनके परिवारों को हर संभव मदद देने का निर्देश दिया है।

साथ ही यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' ने उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है जिन्होंने विस्फोट में अपने प्रियजनों को खो दिया है। मंत्री ने ट्वीट किया, भगवान दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवारों को अपार दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

PM Narendra Modi expressed his condolences to the kin of those who lost their lives in a boiler blast in a chemical factory in Hapur, UP today (9 people dead, 19 injured).

He added, "State Govt actively involved in the treatment of the injured and all possible help." pic.twitter.com/bZAHieGkIl

— ANI (@ANI) June 4, 2022