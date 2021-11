देश भर में उत्‍साह और धूमधाम से मनी दीपावली, आतिशबााजियों ने बांधा समां, देखें Video-Photos

देशभर में गुरुवार को धूमधाम से दीवाली मनाई गई। इस दौरान लोगों में त्योहार को लेकर उत्साह देखा गया। लोगों ने देर रात जमकर पटाखे छोड़े। लोग दिन में बाजारों में खरीदारी देखे गए। हालांकि वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में इस बार पटाखों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति मिली हुई। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। राष्ट्रपति कोविन्द ने कहा, ' दीपावली के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली बुराई पर अच्‍छाई की और अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व है। आइए, हम सब मिलकर, इस त्‍योहार को स्‍वच्‍छ और सुरक्षित तरीके से मनाएं और पर्यावरण की रक्षा में योगदान करने का संकल्‍प लें।' प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कहा, 'दीपावली के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि यह प्रकाश पर्व आप सभी के जीवन में सुख, संपन्नता और सौभाग्य लेकर आए। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।'

#WATCH | People burst crackers in Delhi on #Diwali. Visuals from Adhchini and Greater Kailash. Delhi government has banned the bursting and sale of all firecrackers, including green crackers. pic.twitter.com/Y9G473JYVr — ANI (@ANI) November 4, 2021

Tamil Nadu: People in Madurai burst firecrackers as they celebrate #Diwali pic.twitter.com/9Kr8Hs5xII — ANI (@ANI) November 4, 2021

Mumbai: Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus and BMC building decorated with colourful lights on the occasion of #Diwali pic.twitter.com/peXOe4w4Pf — ANI (@ANI) November 4, 2021

Kerala: People lit earthen lamps and offered prayers at Tirumala Devaswom Temple in Kochi, Ernakulam today on #Diwali pic.twitter.com/oSIBodiOjM — ANI (@ANI) November 4, 2021

Madhya Pradesh: 'Maha aarti' of goddess Laxmi performed at Ishawasyam (Mahalakshmi Temple) - Karunadham in Bhopal, earlier this evening on the occasion of #Diwali pic.twitter.com/6jGSkcfz1U — ANI (@ANI) November 4, 2021

#WATCH | People burst crackers in Delhi on #Diwali today. Visuals from Barapullah flyover. Delhi government has banned the bursting and sale of all firecrackers, including green crackers. pic.twitter.com/qVqws8xWlI — ANI (@ANI) November 4, 2021

Odisha: Children of a slum area in Bhubaneswar celebrate #Diwali "We have been working with underprivileged children for 7 yrs now. We wanted to bring happiness to them. They made the 'diyas' by themselves, they were working on it for 20 days," Ratnakar, chairman of an NGO says. pic.twitter.com/a7rkiINjxO — ANI (@ANI) November 4, 2021

Delhi: BJP national president JP Nadda and his family celebrate #Diwali "I hope that this festival brings happiness, peace and prosperity in everyone's lives," says the party chief. pic.twitter.com/MBGd75kkeu — ANI (@ANI) November 4, 2021

Posted By: Navodit Saktawat